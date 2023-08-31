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U18世界盃／隔10年再當東道主 中華隊誓奪冠

聯合報／ 記者曾思儒／台北報導
中華隊隊長王念好比出「1」手勢，誓言留下冠軍。記者季相儒／攝影
中華隊隊長王念好比出「1」手勢，誓言留下冠軍。記者季相儒／攝影

暌違10年再當U18世界盃棒球賽東道主，中華隊今晚6點半將在天母棒球場迎戰澳洲隊，隊長王念好霸氣宣示要「率先開轟」，擔任領頭羊角色，和隊友一起將冠軍盃留在台灣。

這是台灣繼2013年後再度舉辦世界盃，中華隊過去兩屆賽事成績斐然，2019年勇奪冠軍，當時的冠軍班底全員進入國內、國外職棒隊，前年賽事因疫情延到去年，中華隊再度打進冠軍戰，最終不敵美國、獲得亞軍。

包括王念好在內，中華隊共有7名選手是去年亞軍班底，總教練吳柏宏認為，有上屆選手傳承經驗，對今年成員了解比賽強度是很好加分效果。

本屆賽事共有12隊與會，中華隊位於A組，將和澳洲、捷克、南韓、墨西哥、波多黎各角逐分組前3名晉級複賽資格，目標前進9月7日到9日超級循環賽，再往10日冠軍戰邁進。

中華隊今天開幕戰將由孫易磊主投，休兵一日後轉往台中洲際球場迎戰南韓。

澳洲 南韓 疫情

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