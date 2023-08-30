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中職／范國宸3安扮攻勢發動機 悍將踢下兄弟並列第一

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
富邦悍將隊范國宸單場3安，扮演攻勢發動機。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊范國宸單場3安，扮演攻勢發動機。圖／富邦悍將隊提供

樂天桃猿隊今晚以5：2擊敗味全龍隊，富邦悍將隊也不落人後，以4：2擊敗中信兄弟隊，打破賽前三強鼎立態勢，由悍將與猿隊同以14勝11敗成績並列下半季第一，終止4連勝的兄弟掉到第3。

兄弟打線今天前9次得點圈打擊機會都沒敲安，直到6局下才由詹子賢陽春砲破蛋，之後2出局、一二壘有人時，王威晨敲出全隊本場第1支得點圈安打，攻下第2分，雖一度追平比數，但未能補起8局上悍將的攻勢。

悍將今晚由隊長范國宸帶領攻勢，全場敲出3安猛打賞，1局上的安打為球隊先馳得點，6局上敲安後靠暴投跑回1分，8局上的安打又啟動該局攻勢，並因對手兩次暴投回來得分，後續辛元旭的安打也有1分打點。

悍將先發投手陳仕朋5局掉1分的表現無關勝敗，中繼1.2局無失分的李子強等到逆轉、收穫本季首勝，兄弟先發投手艾里歐雖以99球投完7局只掉2分，被敲5支安打，另有6次三振，雖然沒有四壞，但出現3次觸身球、2次暴投，同樣無關勝敗。

富邦悍將隊范國宸單場3安，扮演攻勢發動機。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊范國宸單場3安，扮演攻勢發動機。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將 中信兄弟 陳仕朋 范國宸

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