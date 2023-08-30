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中職／站上土投雙冠王 黃子鵬透露欣賞兄弟新王牌

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊黃子鵬今天對味全龍隊以6局失1分好投奪勝，本季7勝與中信兄弟隊鄭浩均並列本土投手第一。記者侯永全／攝影
樂天桃猿隊黃子鵬今天對味全龍隊以6局失1分好投奪勝，本季7勝與中信兄弟隊鄭浩均並列本土投手第一。記者侯永全／攝影

樂天桃猿黃子鵬今天對味全龍隊以6局失1分好投奪勝，本季7勝與中信兄弟鄭浩均並列本土投手第一，黃子鵬更直言欣賞這位兄弟新王牌，「我相信他會有更好的成績。」

猿隊今晚在桃園主場以5：2擊敗龍隊取得3連勝，其中黃子鵬先發6局雖被敲7支安打，但仍壓低到僅失1分，總教練曾豪駒稱讚黃子鵬今天控球穩定，與捕手林泓育的搭配也有不錯的化學效應，能夠有效降低失分。

黃子鵬防禦率下修到3.64續居土投第一，加上勝投站上本土投手雙冠王，鄭浩均防禦率2.85雖然更低，但因局數不足未能進入防禦率榜。

賽後談及兩人勝投並列，黃子鵬毫不掩飾對鄭浩均的欣賞，「我勝投是運氣滿好的，鄭浩均有機會更好，他的球速、球威都更好，K9值也高。」被問是否英雄相惜？黃子鵬笑說：「是我欣賞他，他有沒有欣賞我不知道。」

去年對戰龍隊黃子鵬拿下3勝1敗，防禦率1.62，然而今天賽前對戰卻是1勝3敗、防禦率6.65的絕對不利，曾豪駒表示：「今天有修正配球模式，得點圈有壓制住。」

黃子鵬對今昔對戰龍隊的差異也摸不著頭緒，「阿災（台語：不知道），投球策略沒有改變，但他們掌握得比較好。」

前一場投球就讓黃子鵬達成連續三季局數滿百，今天賽後更將本季投球局數推進到111.1局，黃子鵬表示：「自己沒有太不同的想法，作為先發投手就是投到教練把自己換下場，百局這個數字就讓它順其自然發生。」

黃子鵬 鄭浩均 樂天桃猿 中信兄弟

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