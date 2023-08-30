中職／黃子鵬6局好投重拾屠龍刀 味全6連敗花光儲蓄

樂天桃猿隊由黃子鵬6局失1分的優質先發領軍，以5：2在桃園主場擊敗味全龍隊，拿下3連勝，龍隊雖有林智勝開轟仍苦吞6連敗，重返5成勝率。

龍隊先前6連勝的儲蓄只用6場就花光，賽後戰績回到14勝14敗1和，這波6連敗也是自2021年起「重生」龍隊在中職一軍的次長低潮，最久是2022年9月11日到23日的9連敗。

猿隊先發投手黃子鵬今天投得跌跌撞撞，但是雖然被龍隊敲出7支安打，仍將失分壓低在1分，個人連3場繳出優質先發，也拿下3連勝、本季第7勝，加上3.64的防禦率，在勝投、防禦率兩項數據排名本土投手第一。

去年球季黃子鵬吃定味全龍，對戰5場拿下3勝1敗，防禦率1.62是所有對戰球隊最低，今年前4場卻完全相反，1勝3敗、防禦率6.65是所有對戰球隊最糟，直到今天重新找回壓制力。

昨晚到第9局才演出驚天逆轉的猿隊，今天首局就先馳得點，靠得是龍隊先發林子昱不穩，單局4次四壞保送，奉送1分，2局下則是2出局後保送加上2支安打串連，廖健富的安打有1分打點，4局下陳俊秀安打、梁家榮高飛犧牲打追加2分。

熟悉的桃園最對味，龍隊林智勝在8局上的一發陽春砲雖未能扭轉戰局，但是他個人相隔134天的全壘打、本季第3轟，其中2轟在桃園、1轟在天母，也是生涯第302轟，持續堆高代表中職全壘打王紀錄的「智勝障礙」。