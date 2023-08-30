快訊

萬物皆可烤！燒烤界新寵兒「烤冰塊」崛起 老饕曝美味秘訣：趁熱吃

不斷更新／颱風假有機會嗎？強颱蘇拉來襲 12縣市宣布31日正常上班課

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／黃子鵬6局好投重拾屠龍刀 味全6連敗花光儲蓄

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊先發投手黃子鵬。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊先發投手黃子鵬。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊由黃子鵬6局失1分的優質先發領軍，以5：2在桃園主場擊敗味全龍隊，拿下3連勝，龍隊雖有林智勝開轟仍苦吞6連敗，重返5成勝率。

龍隊先前6連勝的儲蓄只用6場就花光，賽後戰績回到14勝14敗1和，這波6連敗也是自2021年起「重生」龍隊在中職一軍的次長低潮，最久是2022年9月11日到23日的9連敗。

猿隊先發投手黃子鵬今天投得跌跌撞撞，但是雖然被龍隊敲出7支安打，仍將失分壓低在1分，個人連3場繳出優質先發，也拿下3連勝、本季第7勝，加上3.64的防禦率，在勝投、防禦率兩項數據排名本土投手第一。

去年球季黃子鵬吃定味全龍，對戰5場拿下3勝1敗，防禦率1.62是所有對戰球隊最低，今年前4場卻完全相反，1勝3敗、防禦率6.65是所有對戰球隊最糟，直到今天重新找回壓制力。

昨晚到第9局才演出驚天逆轉的猿隊，今天首局就先馳得點，靠得是龍隊先發林子昱不穩，單局4次四壞保送，奉送1分，2局下則是2出局後保送加上2支安打串連，廖健富的安打有1分打點，4局下陳俊秀安打、梁家榮高飛犧牲打追加2分。

熟悉的桃園最對味，龍隊林智勝在8局上的一發陽春砲雖未能扭轉戰局，但是他個人相隔134天的全壘打、本季第3轟，其中2轟在桃園、1轟在天母，也是生涯第302轟，持續堆高代表中職全壘打王紀錄的「智勝障礙」。

黃子鵬 林智勝 味全龍 樂天桃猿 中職

延伸閱讀

中職／林智勝重新扛下先發角色 讚林子偉能力依舊在

中職／黃保羅2場先發之間成長看得見 曾豪駒：未來會是好投手

中職／又沒拿到男主角劇本 梁家榮8月3錯失MVP但被黃子鵬感動

中職／黃子鵬八局失2分 猿14比6輕取悍將 並列龍頭

相關新聞

中職／黃子鵬6局好投重拾屠龍刀 味全6連敗花光儲蓄

樂天桃猿隊由黃子鵬6局失1分的優質先發領軍，以5：2在桃園主場擊敗味全龍隊，拿下3連勝，龍隊雖有林智勝開轟仍苦吞6連敗，...

日職／終結10打席乾旱 王柏融敲安扮火腿反攻起爆劑

日本職棒火腿隊台灣好手王柏融打破個人乾旱，今天面對羅德隊在7局上敲出相隔10打席的安打，更幫助球隊串連攻勢、超前比數，最...

中職／5人內野布陣背後盤算 葉總看連敗：今晚更大考驗

味全龍隊總教練葉君璋昨晚祭出內野5人陣，也成功讓對手敲出滾地球，卻因再見失誤，以5：6敗給樂天桃猿隊，葉總透露布陣背後思...

中職／再見失誤被罵打假球 曾傳昇滿滿自責一夜難眠

味全龍隊昨晚祭出內野5人陣，卻仍守不住樂天桃猿隊反撲以5：6輸球，出現再見失誤的曾傳昇當下連隊友的臉都不敢看，賽後收到不...

中職／感謝猿隊溫暖對待 由規挑戰台灣失敗沒有後悔

樂天桃猿隊今天決定最終4名洋投人選，日籍投手由規遭到註銷，他今天接受球隊的送別，也感謝來台灣受到溫暖對待，對於這趟台灣之...

中職／曾被德保拉招攬 威能帝加入猿隊準備好競爭

樂天桃猿隊今天註冊新洋投威能帝，最快下周就可在一軍先發，對中華職棒的競爭力有心理準備，因為跟中信兄弟隊德保拉、福來喜都很...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦