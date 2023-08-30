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中職／5人內野布陣背後盤算 葉總看連敗：今晚更大考驗

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
味全龍隊總教練葉君璋昨晚祭出內野5人陣，也成功讓對手敲出滾地球，卻因再見失誤輸球。 截圖自影片
味全龍隊總教練葉君璋昨晚祭出內野5人陣，也成功讓對手敲出滾地球，卻因再見失誤輸球。 截圖自影片

味全龍隊總教練葉君璋昨晚祭出內野5人陣，也成功讓對手敲出滾地球，卻因再見失誤，以5：6敗給樂天桃猿隊，葉總透露布陣背後思考，也認為今天對球員會是更關鍵考驗。

昨天龍隊以5：2領先進入9局下，終結者林凱威未能守住猿隊反撲，被逼平比數，到1出局後故意四壞製造滿壘，再換上王躍霖對決林立，第1球就成功製造內野滾地，然而替補上來增強內野防線的曾傳昇卻出現漏球失誤，讓猿隊跑回再見分。

「遇到了，想想也只能這樣做。」談到昨晚的內野布陣，葉君璋表示：「最好是不要用到布陣，但是當下的情況，也是必須這麼做，要看投手、打者是誰，還有出局數，環環相扣，凱威比較容易被打出飛球，所以才換上躍霖。」

成功的戰術安排，最後卻在守備穩定度上破功，葉君璋表示，賽後沒有對曾傳昇多說什麼，「在一軍也三年了，有時候講太多也不好。」

龍隊原本拉出一波6連勝，但昨晚吞下5連敗後，下半季戰績從龍頭直降到第4，葉君璋認為今晚對能否擺脫連敗會是更大考驗，「昨天該贏的沒贏下來，就有點這樣的感覺，想要贏球，但未必有好結果。」

葉君璋 樂天桃猿 林立

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