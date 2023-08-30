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中職／感謝猿隊溫暖對待 由規挑戰台灣失敗沒有後悔

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
由規遭到註銷後今天接受球隊的送別，也感謝來台灣受到溫暖對待。 聯合報系資料照
由規遭到註銷後今天接受球隊的送別，也感謝來台灣受到溫暖對待。 聯合報系資料照

樂天桃猿隊今天決定最終4名洋投人選，日籍投手由規遭到註銷，他今天接受球隊的送別，也感謝來台灣受到溫暖對待，對於這趟台灣之旅由規心中沒有後悔。

原本效力日本獨立聯盟的由規，是在7月2日來到台灣，經過2個月的奮鬥在8月28日獲得一軍登板機會，留下中繼0.1局失2分的成績，不盡理想，猿隊今天決定留下豪勁、道博格、霍爾、威能帝，捨棄由規。

今天賽前猿隊向由規說再見，由規說：「這兩個月在這邊留下非常難得的經驗，感謝樂天球團給我這個機會，無論是球團工作人員、隊友、教練，大家都很溫暖的對待我。」

下一步的人生規劃，由規還沒有決定，但仍希望繼續從事跟棒球有關的工作，也會帶著台灣經驗向前行，「原本在獨立聯盟有兼任教練，來台灣這段過程會是未來指導年輕選手很好的教材，希望跟他們分享日本、台灣棒球不一樣的地方。」

對由規來說，來到台灣的難得經驗，就是面對新環境，與其思考對決打者，不如先想辦法適應環境，例如投手丘、氣候等，才有機會去面對打者，而台灣打者出棒果斷也是不同的地方，「最難忘的還是樂天桃猿這支球隊。」

第一次以洋將身分投球，由規表示，雖然在日本也是一樣要盡全力投球，但知道洋將名額的寶貴，必須要好好把握機會，「為此做了很多準備，在二軍每場出賽做好，也獲得一軍的機會，已經做到最完美，心中沒有後悔。」

由規 樂天桃猿 棒球

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