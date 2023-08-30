中職／再見失誤被罵打假球 曾傳昇滿滿自責一夜難眠

味全龍隊昨晚祭出內野5人陣，卻仍守不住樂天桃猿隊反撲以5：6輸球，出現再見失誤的曾傳昇當下連隊友的臉都不敢看，賽後收到不少球迷的攻擊私訊，就連「打假球」都有，但曾傳昇自知沒有做，更在意的是辜負總教練的信任。

龍隊昨晚帶著5：2領先進入9局下，然而8局提早上班的終結者林凱威卻遇到亂流，被追平比數，1出局滿壘換上王躍霖，曾傳昇以外野手身分上場，但加入內野防守圈，龍隊雖成功讓林立敲出內野滾地球，卻因曾傳昇漏球出現再見失誤。

「漏掉當下很緊張、整個人都在發抖。」曾傳昇回憶昨晚情況時說：「很多人來跟我說話、來鼓勵我，但我都不知道是誰，只覺得對不起他們，昨晚確實沒那麼好睡。」

曾傳昇被換上場守備的第一球就朝他而來，雖然有事先預想處理方式，但事後回想，曾傳昇認為自己想太多，「想要正面接那一球，比較穩一點，但其實反手接或許更好。」

再見失誤導致球隊持續陷入連敗泥淖，曾傳昇的心情也跌落谷底，「很難調適，昨天球隊有機會贏球，心情上很難受。」即使室友張政禹努力想要逗他笑，但曾傳昇無法回應，「只想要自己靜一下。」

即使不想面對、不去看影片的留言區，但曾傳昇手機中還是會跳出私訊、貼文留言通知，包含著球迷的責備，曾傳昇說：「是我自己沒處理好，不能夠說什麼。」

這次球迷沒牽連到家人，但也出現「打假球」的不實指控，曾傳昇只能說：「自己知道沒有做就好，他們用的是假帳號，真的愛中華職棒、愛味全龍隊的人，就知道這不可能，自己在場上做好就好。」

球迷鼓勵的訊息也不少，曾傳昇一一看在眼裡，但無法回應，「要對他們說抱歉，實在沒有那個心情回覆，也很多朋友跟一軍、二軍學長有傳訊息給我，謝謝他們。」

曾傳昇知道近期自己表現不佳，昨天重要關頭總教練葉君璋願意派他上場，卻沒能把握住機會，「跟球迷的謾罵比起來，我比較難受的是這個。」