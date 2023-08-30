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U18世界盃／開幕戰扛先發 孫易磊做好功課抗袋鼠軍團

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華隊投手孫易磊將擔任明天開幕戰先發。記者季相儒／攝影
中華隊投手孫易磊將擔任明天開幕戰先發。記者季相儒／攝影

2023年第31屆U18世界盃棒球賽明天正式開戰，擔任「地主」的中華隊將於晚間6點半出戰澳洲隊，擔任開幕戰先發投手的孫易磊直喊期待，期待在自家球迷面前捍衛主場。

「很興奮，難得有這機會，應該會有很多球迷。」6年前就曾在U12世界盃先發，孫易磊笑說，還記得當時很緊張，「現在看過大場面，不會緊張了。」他也和隊友喊話，希望全隊「用盡全力」，把每一戰都當最終場拼戰。

中華隊6月就展開集訓，明天迎接正式賽程前，除自辦熱身賽和澳洲、荷蘭及美國交手，也安排和下月出征杭州的亞運培訓隊對戰，孫易磊透過熱身賽對澳洲隊有一定了解，他認為澳洲後段棒次的進攻慾望不如前段棒次，但更重視選球，明天設定盡量把球壓低。

中華隊隊長王念好比出「1」手勢，誓言留下冠軍。記者季相儒／攝影
中華隊隊長王念好比出「1」手勢，誓言留下冠軍。記者季相儒／攝影

孫易磊和隊長王念好、陽念希、王彥恩、林鉑濬、林佳緯和邱鑫都是去年U18世界盃成員，王念好說：「告訴我的隊友，國外球員都和我們同年齡，不用去畏懼他們。」他也笑說，去年很緊張，每個動作都很謹慎，有了去年經驗，今年熱身賽就能放開身手。

明天就要開戰，王念好認為團隊打擊、守備和集訓初期相比，都有明顯提升，「今年打優於投，很多有長打能力的球員。」今天開賽記者會比出象徵冠軍「1」手勢的他更霸氣預告，要成為中華隊率先開轟的選手，他笑說：「我要做領頭羊的角色，大家才會開轟。」

王念好 中華隊

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