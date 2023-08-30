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U18世界盃／盼敲首轟領頭 隊長王念好霸氣比「1」喊奪冠

中央社／ 台北30日電
2023年第三十一屆U-18世界盃中華隊隊長王念好。記者季相儒／攝影 季相儒
2023年第三十一屆U-18世界盃中華隊隊長王念好。記者季相儒／攝影 季相儒

U18世界盃青棒錦標賽明天開打，今天舉行開賽記者會，中華隊隊長王念好霸氣地在台上比了「1」，有自信帶領團隊把冠軍留下，王念好也期盼自己率先開轟扮演領頭羊。

2023年第31屆世界U18青棒錦標賽於8月31日至9月10日在台北天母、台中洲際與台體大棒球場舉行。中華隊被分在A組，與澳洲、捷克、韓國、墨西哥及波多黎各同組，爭取分組前3名晉級複賽。

地主中華隊明天開幕戰將迎戰澳洲，「中華隊隊長」王念好今天在記者會上表示：「有告訴我的隊友們，國外球員跟我們一樣同年齡，不用去畏懼他們，教練也跟我們講說，不管對手是誰，就是要全力以赴把對手拿下，我將帶領球隊前進冠軍。」

王念好表示，經過集訓、練習賽及熱身賽調整，目前球隊狀況大概已經到90%，「打擊、守備都有明顯提升，一開始在台南集訓跟現在比較，穩定性有提升。」已經在去年打過U18的王念好說：「去年很緊張，每個動作都很緊張，今年有比較放鬆。」

談到這次中華隊的風格，王念好則說：「屬於砲型，很多有長打能力的選手。」不過被問到誰會先開轟，他則有自信地說：「王念好會先開轟，會做一個領頭羊角色。」

中華隊總教練吳柏宏則表示，從練習賽到熱身賽，中華隊第4棒都是以王念好為主，讓他用穩定的心情去面對。

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