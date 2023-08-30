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U18世界盃／暌違10年主場迎敵 中華隊誓言留冠

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
中華隊誓言將U18世界盃冠軍留在台灣。記者季相儒／攝影
中華隊誓言將U18世界盃冠軍留在台灣。記者季相儒／攝影

2023年第31屆世界盃U18青棒錦標賽明天正式點燃戰火，身為地主的中華隊今天在開賽記者會宣示，要將冠軍獎盃留在主場，隊長王念好更霸氣宣示要「率先開轟」，擔任中華隊領頭羊角色。

本屆賽事將於明天登場，中華隊位於A組，將和澳洲、捷克、南韓、墨西哥和波多黎各角逐分組前3名的晉級資格，目標前進9月7日到9日的超級循環賽，再往9月10日的獎牌戰邁進。

這是台灣繼2013年後再度舉辦世界盃青棒賽，賽程將在台北天母球場、台中洲際球場和台體大球場舉行。中華青棒隊過去兩屆賽事成績斐然，2019年勇奪冠軍，當時的冠軍班底全員都進入國內、外職棒球隊，2021年因疫情延期到2022年的賽事中，中華隊再度打進冠軍戰，最終不敵美國、獲得亞軍。

包括隊長王念好在內，中華隊共有7名選手是上屆亞軍班底，總教練吳柏宏認為，有上屆選手傳承經驗，對今年中華隊了解比賽強度是很好加分效果。

U18世界盃中華隊總教練吳柏宏（右）從中華棒協副理事長林華韋手中接下中華隊隊旗。記者季相儒／攝影
U18世界盃中華隊總教練吳柏宏（右）從中華棒協副理事長林華韋手中接下中華隊隊旗。記者季相儒／攝影

中華隊明天開幕戰將於天母球場迎戰澳洲隊，今天記者會後前往天母球場熟悉場地，為明天最後準備。

中華棒球協會副理事長林華韋提到，U18中華隊從6月就開始集訓，期間除和國外隊伍友誼賽，也有和杭州亞運代表隊切磋，球員現在狀況很不錯，期待可以在高強度的賽事中打出佳績，將冠軍獎盃留在台灣。

本屆賽事中華隊場次和季軍戰、冠軍戰將採購票入場，預售票19日已開賣，不能進場的球迷也可透過緯來體育台、中華電信MOD、愛爾達電視、LINE TODAY和公視收看直播。

U18世界盃中華隊總教練吳柏宏。記者季相儒／攝影
U18世界盃中華隊總教練吳柏宏。記者季相儒／攝影

中華隊 王念好 棒球

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