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中職／四洋投底定！ 猿隊捨棄由規 選有153公里的威能帝
樂天桃猿隊洋投名額今天底定，日籍投手由規將被註銷，擇日註冊新洋投威能帝，威能帝在二軍最快球速可達153公里，讓教練團決定做出選擇。
今天賽前猿隊休息室中傳出掌聲，全隊一同送別由規的離隊，總教練曾豪駒表示，由規來這雖然短短2個月，但看見他場上的熱情、執著，從日本來到台灣挑戰不容易，「他有一顆愛棒球的心，這是球員能夠從他身上學習到的，也祝福他往後能有好的發展。」
由規8月28日在一軍初登板，面對富邦悍將，留下中繼0.1局，被敲3支安打，投出1次三振，失2分、1分自責分的成績。
威能帝昨天則是在二軍投出2局無失分、0安打的表現，36球裡有22顆好球，三振、保送各1次。
曾豪駒表示，威能帝預計下周就會在一軍出賽，在二軍表現不錯，「球速大概有在150公里，最快153公里，好球率高，投球品質跟影片看起來差不多。」
猿隊最後4名洋投名額定案，原有的豪勁、道博格、霍爾，再加上威能帝。
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