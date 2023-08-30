棒球／驚喜送龜山少棒球員簽名球 張育成：十年後換你們追夢

桃園市龜山國小在威廉波特少棒賽奪得季軍，球員們也獲得旅美好手張育成的驚喜禮物，作為紀念。

張育成在粉絲團發文寫道，「今天一早起床看到熱心的Kenny哥傳的訊息，希望我能夠幫忙簽幾個球要送給剛在威廉波特奪下季軍的龜山國小小朋友們，當然義不容辭的幫忙，也希望能夠鼓勵他們，各位大朋友小朋友們，我們一起為台灣的棒球加油，十年後換你們在美國這塊土地上追夢。」

小選手們稍早在大都會隊主場觀戰，有位熱心球迷在紅襪隊3A比賽中，準備14顆球給張育成簽名，再前往大都會球場，給小選手們一人一顆簽名球，並拿著國旗合影留念。

張育成小時候無緣參加威廉波特，2021年效力守護者隊時，比賽曾移師到威廉波特球場，他當時就發文表示，「我能以不同的身分站在這邊，真的很榮幸，也是一種美夢成真！」張育成今天即時送禮成功，也在比賽中有好表現，敲出1發435呎超大號3分砲。