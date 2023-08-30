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MLB／無安打比賽M1第124球破功 柯布成巨人悲情紀錄第5人

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
柯布抓不到最後一個出局數，在第124球時破功，無緣成為本季第5場無安打比賽的投手。 法新社
柯布抓不到最後一個出局數，在第124球時破功，無緣成為本季第5場無安打比賽的投手。 法新社

巨人投手柯布（Alex Cobb）今晚對戰紅人隊，挑戰生涯首次無安打比賽，卻在8.2局後被史提爾（Spencer Steer）敲出二壘打，一棒擊破美夢，連完封也一起消失，最終巨人隊以6：1贏球，柯布超過130球力撐9局完投勝。

柯布今天開賽連抓8個出局數，直到3局上才因隊友的失誤讓人上壘，但接下來又連續解決17人次，來到9局上1出局，對杉賽爾（Nick Senzel）投出四壞保送，才是紅人隊今天第二個上壘者。

柯布接著讓弗雷多（TJ Friedl）敲出右外野飛球出局，全場起立的觀眾開始屏息期待，然而面對下一棒史提爾，一顆靠近好球帶8號位的指叉球，被敲到右外野的深遠空檔，形成二壘安打，杉賽爾更跑回來得到1分。

無安打、完封都破功，柯布還是繼續留在場上，三振掉超級新人克魯茲（Elly De La Cruz）才收工，以131球投完9局，被敲1支安打、丟掉1分，另有8次三振、1次四壞保送，但在隊友火力支援下，仍取得個人本季第2次、生涯第3次的完投勝。

柯布無緣成為本季第5場無安打比賽的投手，仍留下另類紀錄，成為巨人隊史第5位在第9局2出局後錯過無安打比賽的投手，前4人是1914年特斯羅（Jeff Tesreau）、1990年賈瑞茲（Scott Garrelts）、2013年派提特（Yusmeiro Petit）、2016年摩爾（Matt Moore）。

巨人 紅人

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