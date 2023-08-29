U18世界盃／混血捕手林立恩指美國隊腳程快 自評須更專注

U18世界盃棒球賽台灣隊今天熱身賽對戰美國隊，陣中混血捕手林立恩力求表現反而有點起伏，除直言須更專注，也點出美國隊腳程快；此外，將面對台灣主場正式賽，希望享受比賽。

U18世界盃棒球賽31日在台灣開打，自辦熱身賽最終戰對美國，台灣隊陣中有在美國、讀書打球的台灣、加拿大混血捕手林立恩，但總教練吳柏宏說，或許是對上美國，林立恩更想表現，起伏感覺有點大。

林立恩表示，主要是一直在想剛剛發生的事，應快點清空短期記憶，不要去想剛剛犯的錯，專注當下比較好。

他說，各隊球風不同，但美國隊腳程很好，可能會有很多盜壘，投手需要快投，捕手也要做好對手隨時可能盜壘的心理準備。

林立恩表示，知道美國隊先發捕手馬伯斯（BurkeMabeus），也曾在美國打選拔賽時接過投手艾福特（Trey Gregory Alford）的球。美國球員都很強壯，這場對方守備上雖有些失誤，但不是太大狀況，打擊不錯，實力很堅強。

台灣隊陣中捕手是林立恩和胡孟智，吳柏宏說，林立恩場上引導和擋球較好，胡孟智臂力較好，主戰要看戰況和與投手搭配熟悉度，可能比賽後半段需守備時會更倚重胡孟智。

此外，3場自辦熱身賽沒開放觀眾入場，31日起預期主場觀眾不少，終於要在媽媽母國出賽，林立恩表示，很興奮、期待，曾在美國經歷滿場比賽，可能第1顆球投出時會有點緊張，之後應該會好一點。

林立恩笑說，媽媽有鼓勵他享受比賽、別太緊張，但現在的緊張情緒「是好的緊張、不是不好的緊張。」