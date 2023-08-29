快訊

負責鋪設草皮的廠商不忍了！ 曝12億新竹棒球場排水竟這樣做

U18世界盃／混血捕手林立恩指美國隊腳程快 自評須更專注

中央社／ 新北29日電
U18世界盃棒球賽8月31日將在台灣開打，台灣隊陣中台加混血捕手林立恩（圖）7月初有回美國一趟，他24日受訪表示，在美國時也有持續練習，再度返台沒有適應問題。 中央社
U18世界盃棒球賽8月31日將在台灣開打，台灣隊陣中台加混血捕手林立恩（圖）7月初有回美國一趟，他24日受訪表示，在美國時也有持續練習，再度返台沒有適應問題。 中央社

U18世界盃棒球賽台灣隊今天熱身賽對戰美國隊，陣中混血捕手林立恩力求表現反而有點起伏，除直言須更專注，也點出美國隊腳程快；此外，將面對台灣主場正式賽，希望享受比賽。

U18世界盃棒球賽31日在台灣開打，自辦熱身賽最終戰對美國，台灣隊陣中有在美國、讀書打球的台灣、加拿大混血捕手林立恩，但總教練吳柏宏說，或許是對上美國，林立恩更想表現，起伏感覺有點大。

林立恩表示，主要是一直在想剛剛發生的事，應快點清空短期記憶，不要去想剛剛犯的錯，專注當下比較好。

他說，各隊球風不同，但美國隊腳程很好，可能會有很多盜壘，投手需要快投，捕手也要做好對手隨時可能盜壘的心理準備。

林立恩表示，知道美國隊先發捕手馬伯斯（BurkeMabeus），也曾在美國打選拔賽時接過投手艾福特（Trey Gregory Alford）的球。美國球員都很強壯，這場對方守備上雖有些失誤，但不是太大狀況，打擊不錯，實力很堅強。

台灣隊陣中捕手是林立恩和胡孟智，吳柏宏說，林立恩場上引導和擋球較好，胡孟智臂力較好，主戰要看戰況和與投手搭配熟悉度，可能比賽後半段需守備時會更倚重胡孟智。

此外，3場自辦熱身賽沒開放觀眾入場，31日起預期主場觀眾不少，終於要在媽媽母國出賽，林立恩表示，很興奮、期待，曾在美國經歷滿場比賽，可能第1顆球投出時會有點緊張，之後應該會好一點。

林立恩笑說，媽媽有鼓勵他享受比賽、別太緊張，但現在的緊張情緒「是好的緊張、不是不好的緊張。」

棒球

延伸閱讀

U18世界盃／熱身賽中華隊不敵美國 收拾心情面對正式賽

U18世界盃／熱身賽邱鑫連3戰敲安 守備或打DH不影響手感

U18世界盃／熱身賽對美國 中華隊長王念好安打開張

U18世界盃／美國隊來勢洶洶 4人在美職潛力新秀排前10

相關新聞

中職／龍隊5人內野→再見失誤 猿隊驚天逆轉「棒球就是這樣」

味全龍隊祭出5人內野，結局卻是換上來的第5位內野手曾傳昇再見失誤，龍隊帶著3分領先進入9局下失守，終場以5：6輸給樂天桃...

中職／健康的伍鐸會很有幫助 葉總：他不用考試

味全龍隊洋投伍鐸身體健康無虞，何時可以出賽？總教練葉君璋直言不用急，「如果是他，不用考試，他已經在台灣那麼久，我們也知道...

中職／由規有無再升一軍機會不說死 關門人選還有「3陳」

樂天桃猿隊洋投生存戰繼續觀望，由規一軍「一日遊」後，由於第28人的特殊規定仍保有在831大限前再上一軍的可能性；終結者豪...

中職／自己才是自己的「釘子」 林承飛扛住中線的責任

樂天桃猿隊帶著3分落後進入9局下，完成一場驚天逆轉，終場以6：5擊敗味全龍隊，林承飛面對林凱威敲出追平二壘打，此役繳出3...

中職／泰樂右手骨刺發炎 兄弟緊急找好大聯盟級新洋投

中信兄弟隊洋投泰樂在表訂先發前夕降下二軍，引起球迷熱議，今天揭曉是因右手骨刺傷情，兄弟緊急找好新洋投，與具備大聯盟資歷的...

中職／選秀10雄鷹變9雄鷹全簽了 6隊43人無「空氣」

台鋼雄鷹隊今年選秀帶回10人，狀元林子偉交易送往樂天桃猿隊，剩下9人已在今天確定全部簽下，合約細節將在9月4日記者會上正...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦