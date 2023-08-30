南臺棒球嘉年華 體驗科技運動魅力

南臺科技大學九月三日將攜手台南市政府、可成科技舉辦科技棒球嘉年華，邀六支球隊表演賽，以視訊串流技術及多機聯動直播，即時提供選手影像分析、表現數據，更讓觀眾「看熱鬧、也看門道」，體驗多視角觀賽，感受科技運動魅力。

南臺科大校長吳誠文表示，嘉年華活動場地、亞太國際棒球訓練中心的完整硬體，就是運動科技的起步，不過只有硬體當然不夠，還要有相關軟體建構智慧場館，搭配行銷人才，運動科技才能充分發揮。

棒球發源地美國早已使用科技培訓選手提升實力，吳誠文說，以往我國少棒每年奪世界冠軍，但這廿多年來卻一冠難求，主因就在運動科技不足，「家長也有孩子愛運動就沒前途的迷思。」

吳誠文本身就是打破這種迷思的範例，身為台灣第一代世界少棒冠軍國手，拿到美國名校電機電腦博士，歷任清大、成大副校長後，在南臺科大投入運動科技發展，他認為這是提升科技、提供下一代更好職場選擇的重要路徑。

吳誠文說，兩年前疫情嚴峻，東京奧運場館沒有觀眾，然而運用科技與網路雲端串流平台加持，賽事直播更快更廣，觀眾更甚以往，光轉播權利金就進帳四百億美元，廣告商機更難以計算，隨科技而來的設備製造維修、直播與商業行銷需要大量人才，新增大量職缺，展現科技與運動結合的發展前景。