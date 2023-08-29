中職／龍隊5人內野→再見失誤 猿隊驚天逆轉「棒球就是這樣」

味全龍隊祭出5人內野，結局卻是換上來的第5位內野手曾傳昇再見失誤，龍隊帶著3分領先進入9局下失守，終場以5：6輸給樂天桃猿隊。猿隊近期才剛吞下一場花光5分領先的逆轉敗，今天用另一場驚天逆轉勝激勵團隊士氣，教頭曾豪駒說：「棒球有時候就是這樣，不到最後一刻，球員展現了沒有放棄的精神，一棒接著一棒。」

龍隊此役開局氣勢極佳，猿隊先發投手陳克羿投4.1局被敲9安打、失5分，劉基鴻的3支安打對他造成重傷害，先是首局在得點圈的打擊敲安、一棒送回2分，3局上的二壘打帶有1分打點，第5局又是劉基鴻的安打建功，送回龍隊的第5分。

猿隊打線遭到鋼龍壓制，在他6局投球任內只有3安打，帶著2：5落後進入9局下，戰局出現翻天覆地的變化。

林凱威第8局提早上班只用1球拆彈，卻在第9局釀出危機，朱育賢、梁家榮先敲安上壘，一出局後，陳俊秀的生涯第1000安來得恰是時候，先幫猿隊追回1分，林泓育繼續選到保送擠成滿壘，林承飛敲出追平二壘打。

林凱威故意四壞保送陳晨威，龍隊換上王躍霖面對林立，並把外野手陳品捷換成曾傳昇，精心佈劃結局卻是打向曾傳昇的球漏了一下，猿隊靠再見失誤收下勝利。

曾豪駒誇讚投打表現，後援投手每個人上去都把工作完成、壓制分差，才有逆轉的機會，「俊秀千安帶動士氣，把攻擊串聯下去，也恭喜他達到里程碑，相信只是過程，繼續努力下去。」

至於林承飛的追平二壘打，曾豪駒指出，「阿飛那一棒有掌握到失投球，凱威前面對俊秀、小胖花了滿多球，後面在觀察有注意到控球有些不穩定，抓到一顆失投球。」