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U18世界盃／熱身賽中華隊不敵美國 收拾心情面對正式賽

中央社／ 新北29日電
U18世界盃棒球賽中華隊29日熱身賽與美國隊交手，中華隊（圖）終場以5比7輸球，總教練吳柏宏提醒球員，無論好壞收拾心情、準備面對正式賽開打。中央社
U18世界盃棒球賽中華隊29日熱身賽與美國隊交手，中華隊（圖）終場以5比7輸球，總教練吳柏宏提醒球員，無論好壞收拾心情、準備面對正式賽開打。中央社

U18世界盃棒球賽台灣隊今天熱身賽與美國隊交手，台灣隊投手陳睦衡登板中繼展現危機化解能力，雖然終場以5比7輸球，總教練吳柏宏提醒球員，無論好壞收拾心情、準備面對正式賽開打。

備戰U18世界盃棒球賽台灣隊安排3場自辦熱身賽，26日與澳洲隊交手，昨天與荷蘭隊交手，今天在新莊棒球場與美國隊交手，台灣隊比賽前半段由平鎮高中棒球隊投手支援。

4局下二、三壘有人，無人出局時換上陳睦衡登板後援，但有被敲安打、加上守備失誤掉分，讓美國隊單局攻下4分，其中2分要算在前一任投手身上，5局續投沒有再掉分。

美國隊今天3局打完3比0領先，台灣隊4局上靠著接連保送、暴投、失誤追回2分，5局上再靠著失誤、暴投、邱鑫內野安打送回分數，再靠著許庭綸安打、王念好保送、李勛傑敲安、張趙紘再選到保送攻勢串聯，單局追回3分，台灣隊比賽後半段沒有再添分數，以5比7吞敗。

陳睦衡是此次台灣隊中的投打二刀流，昨天打擊出賽有好表現，今天中繼登板，總教練吳柏宏表示，陳睦衡登板的第1局雖然有失分，但也有受到守備失誤影響，整體看起來他能有效壓制對手攻擊，5局續投完整的一局感覺不錯。

美國隊今天中繼登板的投手歐基（Joseph Oakie）今天最快球速約153公里，但生涯最快球速約可達158公里，吳柏宏表示，可以在熱身賽最後一戰看到球速比較快的投手，也讓打者眼睛可以適應、是好事。

結束3場自辦熱身賽，吳柏宏賽後也有提醒球員，這段期間的集訓辛苦了，過程中有好有壞，希望大家收拾心情，準備面對接下來31日開打的正式賽。

棒球 球速

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