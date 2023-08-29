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U18世界盃／熱身賽邱鑫連3戰敲安 守備或打DH不影響手感

中央社／ 新北29日電

U18世界盃棒球賽台灣隊野手邱鑫集訓前半段狀況不理想，但近況升溫，自辦熱身賽3戰都敲安，無論先發守備或打指定打擊都不影響手感，自評成長多，希望享受進職棒前最後一次大賽。

U18世界盃棒球賽台灣隊外野手邱鑫在第一階段藍白戰時狀況不佳，他表示當時打擊節奏有點跑掉，靠著熱身賽找回比賽感覺，邱鑫直言：「有感覺到自己的成長，知道怎麼記住打擊好的時候的感覺。」

邱鑫守備位置是左外野，台灣隊教練團為了讓打線更順暢，與澳洲、荷蘭隊熱身賽時嘗試讓邱鑫擔任指定打擊（DH），今天與美國隊熱身賽，邱鑫回到左外野外置，但無論打指定打擊還是守左外野都沒有影響打擊，連3場熱身賽都敲安。

邱鑫熱身賽對澳洲，選到1次保送、敲1支二壘打，跑出2次盜壘成功，對荷蘭比賽也有1安1保送，今天對美國隊比賽5局上也敲出內野安打。

邱鑫表示設定打指定打擊對於調整不會有影響，反而可以更專注在打擊上，在休息區也可以多觀察場上狀況，不管有沒有準備都會專注。

邱鑫已經與中職樂天桃猿隊達成合約共識，他表示職棒球員光環不會是壓力，做好自己的本分、好好享受進職棒前最後一個大型國際賽事。

棒球 樂天桃猿 中職

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