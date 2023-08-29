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U18世界盃／熱身賽對美國 台灣隊長王念好安打開張

中央社／ 新北29日電

U18世界盃棒球賽台灣隊長王念好今天賽前熱身賽沒有安打，但總教練吳柏宏不擔心，認為他積極出棒就只差1支安打，果然今天與美國隊熱身賽2局首打席就敲出安打。

U18世界盃棒球賽將於31日開打，自辦熱身賽台灣隊26日與澳洲隊交手，昨天與荷蘭隊交手，此次扛中心棒次第4棒的三壘手王念好安打還沒有開張，僅靠著保送上壘，王念好是此次的台灣隊長，加上職棒新人身分，外界關注的目光多。

台灣隊總教練吳柏宏表示，沒有特別覺得王念好有什麼壓力，王念好在台南集訓時與亞運培訓隊打得不錯，北上後2場熱身賽雖然沒有敲出安打，但觀察到他敢於出棒就是好現象，如果都不敢出棒才會是比較大的問題。

吳柏宏表示，近2場自辦熱身賽團隊打擊狀況慢慢發揮，相信打線也會彼此感染，「就只缺1支安打而已」，王念好持續往好的方向走。

台灣隊今天在新莊棒球場與上屆冠軍隊美國打熱身賽，王念好先發打4棒、守三壘，2局上首打就敲出左外野方向安打，也是台灣今天團隊第一支安打。

王念好 棒球

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