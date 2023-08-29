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U18世界盃／熱身賽澳洲隊奈泰開轟 開幕戰先發投手人選亮相

中央社／ 新北29日電

U18世界盃棒球賽澳洲今天熱身賽對荷蘭漸漸展現實力，奈泰敲出熱身賽首轟，雖然總教練對開幕戰先發投手保密，但今天中繼登板的貝茲被視為可能對台灣的先發人選。

U18世界盃棒球賽將於31日開打，澳洲隊26日與台灣隊打自辦熱身賽以2比5吞敗，團隊出現6次守備失誤，投手群投出9次死四球保送，但今天與荷蘭隊熱身賽交手展現不同風貌。

總教練凱爾（Andrew Kyle）坦言，今天派上場的投手群整體而言比對台灣熱身賽時上場的投手好；今天中繼登板的貝茲（Adam Bates）有不錯的球速和有威脅性的切球，被視為台澳開幕戰可能先發投手人選。

澳洲隊陣中唯一職棒球員為美職費城人隊簽約好手史畢爾斯（Declan Speirs），另外16歲好手奈泰（JoshNati）也與美國俄勒岡大學（University of Oregon）有口頭約定。

奈泰今天先發蹲捕、6局敲出陽春砲，澳洲隊和荷蘭隊熱身賽7局打完2比2戰成平手；凱爾稱讚，奈泰才16歲但身材素質很好，是打擊很有力量的球員。

凱爾表示，今天整體而言守備處理球比第一場還要好，兩場熱身賽用了2個不同的捕手先發，凱爾表示，主戰捕手應該還是畢爾斯（Declan Speirs），但也誇讚奈泰今天對比賽的掌握度很好，引導團隊氣氛很融洽。

奈泰表示，今天整體感覺很好，6局把球打出去時以為是二壘打，後來才看到球飛出去，26日熱身賽對台灣的印象是台灣是很好的球隊，無論投手打擊都很好。

奈泰的哥哥在美國史丹佛大學（StanfordUniversity）打球，他從6歲開始受到哥哥影響接觸棒球，為了目標希望成為明星選手、有天可以站上美職大聯盟。

棒球 U18世青賽

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