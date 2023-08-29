中職／由規有無再升一軍機會不說死 關門人選還有「3陳」

樂天桃猿隊洋投生存戰繼續觀望，由規一軍「一日遊」後，由於第28人的特殊規定仍保有在831大限前再上一軍的可能性；終結者豪勁近況不佳，暫時已非猿隊唯一終結者，部署「3陳」視對戰關門。

猿隊日籍洋投由規昨天以周一補賽限定的第28人之姿升上一軍，在第9局上場，面對5人次只取得1個出局數，面對周佳樂投出三振，最終共用30球被敲3安打、失2分（責失1分），最快球速149公里。

由規今天已下二軍，由於透過第28人升降不受10天限制，仍有可能在31日之前升上一軍，總教練曾豪駒表示，會再觀察整體洋投狀況，「也要先看看今天威能帝二軍的出賽，這禮拜若升上一軍應該是後援，先發應該是下禮拜。」

豪勁關門連環爆近況令人擔憂，曾豪駒仍相信他有能力調整回來，「我相信他有他的經驗，就算狀況不好也有自己的因應方式，比賽中難免會有比較不順的時期，協助他找回以前感覺。」

曾豪駒進一步指出，豪勁的球速比上半季更好，但進壘角度要再修正，「有時在控球上比較沒那麼到位，失投率比較高，比賽內容呈現上有時也有運氣問題。」豪勁已非關門唯一人選，曾豪駒說：「會看對戰，陳鴻文、陳冠宇、陳禹勳都是人選。」