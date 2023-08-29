中職／龍隊主題日 16日有韋禮安、17日有PEKO醬

味全龍隊9月份於斗六、天母兩地進行主場賽事，球團也規畫系列寵粉活動，包含斗六主場「2人同行1人免費」，以及專為女性球迷打造的「龍粉知己女孩日」，韋禮安將在16日天母主場賽前演唱。

龍隊9月12日至14日開拔斗六進行主場三連戰，斗六球場不僅是龍隊重要的二軍訓練基地，更是龍隊在2020年奪下二軍總冠軍的幸運地，為感謝斗六當地及周邊縣市廣大龍迷於味全龍回歸中職後的支持與陪伴，凡設籍雲林縣、彰化縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市當地球迷，即日起預購9月12日至14日斗六主場內野自由席門票，比賽當日憑身分證件均可額外攜伴1人免費進場。

9月16日、17日周末兩日於天母主場舉辦女孩主題活動，邀請到在今年中職明星賽中與龍隊球星林凱威、拿莫．伊漾、林智勝同台開唱的創作才子韋禮安，於16日賽前現場演唱「女孩」等經典歌曲。

以可愛小女孩PEKO醬聞名全球的日本百年品牌「不二家」，繼與日本職棒廣島鯉魚、東京讀賣巨人合作後今年首次聯名中職球隊，與味全龍攜手舉辦「不二家女孩日」，不僅PEKO醬將跨海來到天母球場與球迷互動，還將擔任17日的開球嘉賓為龍隊助陣，同時不二家也與龍隊推出主題球衣與多款超Q聯名商品，並於17日免費贈送牛乳糖、千層派等招牌人氣甜點給進場球迷朋友。

9月底適逢中秋連假前夕，龍隊屆時雖無天母主場賽程，但球團也特別應景於9月23日、24日周末晚間推出香氣爆棚「小龍女夜烤趴」，邀請小龍女成員與粉絲們一同在天母主場專屬的「龍焰燒烤席」享受中秋烤肉樂趣，現場還加碼提供酒類暢飲及「現撈波士頓龍蝦」等高檔食材。