中職／富邦悍將主題日Faye、旺福開唱 開證券戶抽好禮

富邦證券冠名的富邦悍將隊G！POP流行音樂節主題日，將在9月9、10日登場，球團今天公布10日賽後將邀請「人氣樂團」旺福、「實力女聲」Faye詹雯婷演唱，旺福還將擔任開球嘉賓。

由小民、mami、推機及肚皮組成的旺福，以天馬行空的想像力用最快樂的方式創作音樂，搭配熱播台劇「俗女養成記」片中歌曲，「一人一半」、「莎喲娜拉」等歌曲耳熟能詳，「蚵仔麵線」更讓旺福獲得去年金鐘獎主題歌曲獎，旺福除了在10日賽後帶來演唱之外，也將在賽前踏上投手丘擔任開球嘉賓。

「實力女聲」Faye 詹雯婷唱紅經典偶像劇「鬥魚」片尾曲「Lydia」擁有高人氣，近年獨自出輯後推出「小太空」、「Faye詹雯婷 在雲彩上跳舞 嘰嘰喳喳」等專輯，第二張個人創作專輯突破自我，獲得金曲獎四大獎入圍肯定，10日賽後將在新莊球場開唱。

「G！POP流行音樂節」活動兩天憑內野有價票券，即可獲得啤酒及零嘴，9日贈送黃金拉格啤酒、可樂果捲捲酥（酸奶起司口味），10日贈送德式小麥啤酒、卡迪那享自然洋芋片(（海苔口味）。