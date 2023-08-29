中職／桃猿5洋投誰再見？ 後天揭曉

中華職棒今年洋將登錄大限倒數兩天，樂天桃猿隊昨天首度將33歲日籍右投由規升上一軍，加強牛棚戰力；至於隊上5名洋投如何取捨，誰會成為唯一遭解約的人選，總教練曾豪駒說：「等到831大限再說。」

猿隊目前5名洋將是由規、道博格、霍爾、豪勁、威能帝，從目前情況看來，道博格、霍爾、豪勁基本上留用沒有問題。

由規擁有日職一軍8年資歷，7月初加盟猿隊，在二軍5場先發投出1勝、防禦率5.56，昨天因為周一補賽可以多登錄1人，曾豪駒把由規拉上一軍，他說：「值得給一個機會。」

統一獅隊贏得上半季冠軍，成為本季首支闖進季後賽的球隊，其餘4隊下半季競爭更凶；曾豪駒認為，各隊洋投比上半季突出，中信兄弟隊艾士特、艾里歐、富邦悍將隊瑞恩都是例子，球隊整體攻擊必須突破才行。