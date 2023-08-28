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中職／由規登板引起親友團歡呼 曾豪駒讚他為夢想努力

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
猿隊日籍右投9局上由規登板，一度造成轟動。記者侯永全／攝影
猿隊日籍右投9局上由規登板，一度造成轟動。記者侯永全／攝影

樂天桃猿隊今天在桃園主場以8：3擊敗富邦悍將隊，9局上推出日籍投手由規登板，只投0.1局失兩分退場，陳鴻文接手0.2局成功關門，猿隊總教練曾豪駒說：「由規雖被打很多安打，控球仍有一定水準。」

由規今天初登一軍，曾豪駒賽前預告他將在牛棚待命，做好登板準備；猿隊打完前8局領先7分，由規第9局站上投手丘，本壘後方看台立刻爆出歡呼聲，原來是他的加油團亮相。

由規的雙親、妻子都到場為他加油，加油團所有人更是高舉「由規」兩字的看板，他的妻子一直拿著手機拍攝比賽畫面，為先生留下珍貴紀錄。

由規用30球完成投球任務，其中21顆好球，最快球速149公里，面對5名打者被揮出3支安打，投出1次三振，因一壘手朱育賢接球失誤，失2分只有1分自責。

曾豪駒評價由規，如果第一個打者有抓到（朱育賢失誤），就比較有安心感，從投球結果看來不好，但控球OK。

曾豪駒表示，看台上很多人支持由規，他帶著信念在台灣投球，把這種精神持續下去，為夢想而努力，確實難能可貴。

至於831洋將登錄大限將至，由規有沒有機會留下？曾豪駒說：「明天再說。」

由規 曾豪駒 朱育賢

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