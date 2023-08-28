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U18世界盃／熱身賽陳睦衡敲3安 教頭提醒投手群不要急躁

中央社／ 新北28日電
陳睦衡。 中央社
陳睦衡。 中央社

U18世界盃棒球賽自辦熱身賽中華隊今天與荷蘭隊交手，中華隊陳睦衡單場3安2打點表現亮眼，率隊以9比5拿勝。今天投手群有2局失分較多，總教練吳柏宏提醒壘上有人時不要急躁。

備戰U18世界盃棒球賽中華隊今天在新莊棒球場與荷蘭隊打自辦熱身賽，中華隊2局下靠著陳睦衡、胡孟智接連安打攻佔得點圈，再靠著暴投跑回第一分。

中華隊先發投手張峻瑋火球連發，前2局沒有失分，3局上控球稍微有狀況，單局投出3次死四球保送、被敲出2支安打失掉2分。

中華隊3局下靠著林佳緯敲出二壘打、失誤跑回追平分，陳睦衡二壘打送回超前分，胡孟智選到保送，黃天賜、邱鑫都敲安添分，單局攻下4分、奠定勝基。

中華隊4局上換上投手陽念希登板中繼狀況較多，被敲出3支安打投出1次保送、失掉3分，讓荷蘭隊5比5扳平比數；中華隊4局下再靠著高飛犧牲打、陳睦衡安打再拿2分、要回領先，中華隊6局下再拿2分，但荷蘭隊表示投手群不足，6局沒有打完就攻守交換。

中華隊先發投手張峻瑋投3局失掉2分，最快球速153公里，陽念希中繼投1局失掉3分，孫易磊5局後援登板，投2局無失分，最快球速153公里，林鉑濬後援登板飆3K無失分。

吳柏宏表示，今天3、4兩局投手群有掉分，都是壘上有人時投手會比較急躁，有鼓勵投手群其實都有能力解決危機，至於陽念希壘上有人時投的比較閃躲，也需要再調整。

陳睦衡是此次代表隊中投打二刀流，今天打擊有好表現，吳柏宏表示，陳睦衡無論投打都算球隊重要的戰力，今天安打、打點都是由他帶動攻勢。

吳柏宏也提到，今天攻擊上做的比較好的地方是有領先、被追平、落後、又要回領先，沒有讓士氣被拉走，至於荷蘭隊的打者不是揮大棒類型的，屬於擊球率高的球隊。

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