U18世界盃／孫易磊是開幕戰先發投手人選 筆記澳洲弱點

U18世界盃棒球賽孫易磊今天熱身賽對荷蘭隊登板，投2局無失分、飆速153公里，狀況維持不錯。孫易磊為31日開幕戰對澳洲預計先發投手人選，他26日熱身賽有把握機會筆記對手弱點。

備戰U18世界盃棒球賽口中華隊26日自辦熱身賽與澳洲交手，今天與荷蘭隊交手，中華隊王牌投手孫易磊今天後援登板，投2局投出1次保送、被敲1支安打，無失分，投出生涯最快球速153公里，中華隊今天比賽以9比5拿勝。

中華隊總教練吳柏宏表示，今天讓孫易磊登板調整設定投30顆左右，中華隊正式賽首戰與澳洲隊交手，很有可能就是由孫易磊擔任先發投手，孫易磊在投手群中無論能力和經驗都很不錯，應該可以勝任。

孫易磊過去正式賽最快球速約152公里，加入代表隊後練習賽出賽最快球速有投到153公里，近期狀況都有維持，他自評今天登板還不是最好狀態、有點緊繃，應該還可以更好。

有可能扛起開幕首戰先發投手，孫易磊表示，就是其中一場比賽，不管投哪一場都平常心面對，26日中華與澳洲隊熱身賽交手，孫易磊沒有登板，但在場邊也有筆記澳洲隊打者的弱點，會再跟投手教練討論策略。

孫易磊今天登板球速發揮的不錯，今年高中畢業後沒有投入中職選秀，設定目標旅外，他也設下短期目標，希望球速可以達155公里。

林佳緯U18熱身賽雷射肩美技加雙安 提升自信心

U18世界盃棒球賽中華隊外野手林佳緯投打俱佳，與荷蘭熱身賽右外野守備展現「雷射肩」，打擊單場2安1保送，他坦言許久沒有單場雙安，今天攻守表現提升信心，也直言荷蘭比上屆強。

U18世界盃棒球賽中華隊此次讓原本多守中外野的林佳緯改守右外野，總教練吳柏宏解釋，林佳緯臂力佳、傳球角度很平，考量傳球距離，右外野守備需要借重他的能力。

林佳緯首戰與澳洲隊熱身賽有右外野界外飛球處理瑕疵，今天與荷蘭隊比賽發揮「雷射肩」，3局上壘上有人危機，右外野方向飛球接殺後不落地直傳本壘抓到跑者，雙殺守備幫助球隊守住失分危機。

林佳緯今天3局下敲出二壘打，4局下有安打，6局下選到保送上壘，單場3打數敲出2支安打，手感維持的不錯；吳柏宏表示，林佳緯攻守本來就有這樣的能力水準，所以才會考慮把他放在右外野，「今天也上演完美雙殺」。

林佳緯上一次守右外野是國中階段，近兩場張力提高的熱身賽右外野先發出賽，他表示這兩場比賽右外野的球蠻多的，剛好把握機會多看不同視角的球，26日處理界外球有瑕疵，是跑位沒有到位，比賽結束後教練團也有提醒。

今天與荷蘭隊比賽有「雷射肩」美技，林佳緯表示，投手投出球之前就有想好球打到什麼位置要怎麼處理，才可以來得及有雙殺守備。

林佳緯也提到，前一陣子打擊狀態不算在最好，許久沒有單場敲出2支安打，今天攻擊的節奏不錯，也越來越有信心，希望可以保持到U18世界盃正式賽最後一場打完。

林佳緯是去年U18世界盃班底，也有對上荷蘭隊，林佳緯表示，今年的荷蘭隊感覺比去年還要強，今天有2任投手球速可以逼近145公里，打者感覺不怕速球，今天中華隊以9比5拿勝，但大家都還在調整階段，應該都還不是真正的實力。