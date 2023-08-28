中職／猿簽高塩將樹失敗 曾豪駒：聯盟防止各隊鑽漏洞

樂天桃猿隊11日宣布，34歲日籍右投高塩將樹簽下自主培訓選手合約，因不符合聯盟規章，已經放棄簽約，猿隊總教練曾豪駒說：「有點可惜。」

高塩原本效力全越運動隊（業餘），去年、今年都在中職選秀會落選，猿隊原本以為中職規章「在台灣居住滿5年，且在台灣業餘成棒球隊效力滿3年，視為本國籍球員」，認為他不受外籍球員限制，因此簽下自主培訓合約。

球團後來才發現，高塩想要加盟中職，一定要在選秀會被選中，才能符合資格，不能自主培訓；曾豪駒表示，本來以為OK，自己也沒看清楚，這是聯盟為了防止鑽漏洞的做法。

曾豪駒指出，高塩在業餘表現穩定，也有一定經驗，可在中繼提供戰力，在選秀會落選的原因可能和年紀有關。

另外，曾豪駒也認為，下半季各隊洋投比上半季突出，中信兄弟隊艾士特、艾里歐、富邦悍將隊瑞恩都是例子，球隊整體攻擊必須突破才行。

他說：「下半季（進季後賽）剩一張門票，各隊差距不大，洋投是最重要的戰力。」