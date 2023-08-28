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中職／葉子霆自認速度是悍將最快 輸陳晨威「因他腿長」

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
葉子霆對腳程很有信心，本季8次盜壘成功。記者藍宗標／攝影
葉子霆對腳程很有信心，本季8次盜壘成功。記者藍宗標／攝影

富邦悍將隊今天作客桃園球場，對決樂天桃猿隊，挑戰近3年首次4連勝紀錄，二壘手葉子霆近況不錯，本季出賽34場打擊率達3成75，他說：「對的東西就持續做，不是睡醒就有安打。」

他表示，平常練習就要認真，只要能強化自己，或是不足之處都要多練。

葉子霆除了打擊穩定，跑壘速度也有一定水準，目前8次盜壘成功已是生涯3年單季新高；他對自己的腳程也很有信心，笑說：「速度沒問題，是隊上最快，想比一下都沒人贏。」

猿隊陳晨威、味全龍隊林孝程16次盜壘成功並列全聯盟第1，悍將隊盜壘最多是林哲瑄10次，葉子霆對陳晨威的速度甘拜下風，「他的腿比較長，速度比較快。」

葉子霆本季80次打數揮出30支安打，包括兩支二壘打、兩支三壘打，生涯首轟還未出爐，自認不是長打型球員，最大重點擺在上壘率，希望對球隊作戰、士氣有幫助。

悍將隊最近一次5連勝是2020年8月12到19日，接下來3年最長就是目前3連勝，葉子霆認為，不管打得好壞，大家都會互相鼓勵、支持，有人狀況不好，其他人就會跳出來，這是連勝主因。

陳晨威 樂天桃猿

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