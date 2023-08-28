中職／龍隊4連敗低點 推鋼龍投1休4登板對抗桃猿
味全龍隊目前處於本季最長的4連敗，讓出下半季王座，明天在桃園棒球場迎戰樂天桃猿隊尋求止敗，推出投1休4的鋼龍先發，猿隊則是陳克羿。
鋼龍本季已有休4天登板的經驗，5月16日對富邦悍將隊6局失2分後，21日再上面對統一獅隊，成績明顯下滑，繳出4局失5分，寫下本季最短先發局數。
鋼龍這回再度休4天上陣，前一場雖然僅用79球，但內容欠佳，面對中信兄弟隊投5局被敲8安打、失6分，包括挨了陳文杰的三分砲，考驗明天一戰能否回穩。
另一地洲際球場賽事由兄弟與獅隊過招，獅隊推出19歲左投林詔恩先發，碰上聯盟最強左投德保拉。
林詔恩8月18日在生涯初先發表現不俗，獲得總教練林岳平肯定，絕對還會有他先發的機會，而林詔恩在19日降下二軍，明天正好期滿回到一軍先發。
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