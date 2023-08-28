中職／831洋將大限倒數3天 猿隊登錄日籍老將由規
樂天桃猿隊33歲日籍右投由規今天登錄一軍，成為周一補賽第28人，將在牛棚待命，以中繼任務為主，總教練曾豪駒說：「值得給他一個機會。」
由規過去在日職一軍8個球季，先後效力養樂多、樂天隊，7月初加盟猿隊，目前在二軍5場先發，合計22.2局被揮出26支安打（3支全壘打），三振20次、保送8次，失15分有14分自責，戰績1勝、防禦率5.56。
猿隊前天在台中洲際球場對中信兄弟隊之戰因雨延賽，洋投道博格改為今天對決富邦悍將隊，由規待命中繼。
曾豪駒表示，會觀察由規今天投球內容，至於隊上5名洋將如何取捨，等到「831大限」再說，也會把由規的表現當成明年參考。
猿隊目前5名洋將是道博格、由規、霍爾、豪勁、威能帝，從目前情況看來，道博格、霍爾、豪勁基本上留用沒有問題。
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