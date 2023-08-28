U18世界盃／中荷熱身賽 二刀陳睦衡守二壘

U18世界盃棒球賽自辦熱身賽中華隊今天與荷蘭隊交手，派出球速可突破150公里的投手張峻瑋先發，打線微調、二壘防區交給陳睦衡，陳睦衡也是此次陣中二刀好手中會負擔較多打擊工作的人選。

備戰U18世界盃棒球賽中華隊26日首場自辦熱身賽與澳洲隊交手，今天則與預賽不同組的荷蘭隊在新莊棒球場交手；中華隊先發投手為球速可達154公里的右投手張峻瑋，荷蘭隊先發投手為伊格尼西亞（Rodiensly Ignecia）。

中華隊今天打序上也有調整，第一場先發守二壘的張趙紘板凳待命，二壘由陳睦衡先發、打7棒；此次中華隊中有不少投打二刀好手，陳睦衡投手定位為中繼，因為內野守備位置和不錯的打擊能力，總教練吳柏宏表示，陳睦衡將是此次會負擔較多打擊工作的「二刀流」球員。

中華隊此次有2名捕手，分別是平鎮高中畢業、被中職中信兄弟隊指名的好手胡孟智，另外一個為台灣、加拿大混血好手林立恩，中華隊與澳洲自辦熱身賽先發捕手為林立恩，今天則由胡孟智擔任先發捕手。

陳睦衡改發力機制球速提升 U18世界盃二刀沒問題

U18世界盃棒球賽中華隊陣中二刀流不少，但設定陳睦衡投打出賽比例會較平均；陳睦衡向孫易磊學發力機制、球速提升至147公里，近期增重也更有力量，投打二刀定位沒有問題。

U18世界盃棒球賽台灣隊陣中包括孫易磊、陽念希、陳睦衡、曾偉喆、林鉑濬都是可投可打的好手，但教練團透露，此次二刀球員中大部分都會著重在投球任務，考量守備位置，陳睦衡打擊時可以擔任二壘手，調度上比較靈活，所以陳睦衡打者出賽的比重會比其他二刀流球員多。

吳柏宏表示，陳睦衡無論在投手、打擊上都有很好的能力，投手定位主要是中繼，投手局數結束之後，就有機會讓他擔任打者，擔任投手也具有三振能力，場上投球節奏掌握好，他的個性和運動能力，投打兩邊都可勝任。

陳睦衡表示，在台南集訓時調整的不錯，上到台北有點熱比較沒力，靠著重量調整身體狀況，進到代表隊跟眾多好手競爭，他也向孫易磊學發力機制，練習賽時球探有測到最快球速達147公里，突破原來的最速145公里。

陳睦衡因為國中有傷勢困擾，也學會保護自己，他透露國中時肩膀棘下肌有點萎縮， 國中和高一時都有休息一段時間，現在習慣每天都有向防護室報到、保養身體。

陳睦衡表示，近期調整發力機制過後，投完球之後比較不會痠痛、隔天擔任打者也沒有問題，體重上有增重超過5公斤，打擊變得比較有力量，拿棒子感覺比較輕。

荷蘭教頭狄柏茵5度來台不陌生 盼能複賽碰頭

U18世界盃棒球賽荷蘭隊與中華隊預賽不同組，今天熱身賽先碰頭，荷蘭隊總教練狄柏茵第5次來台灣，對中華隊印象投手和守備好，荷蘭隊選材重點也是守備，期待兩隊複賽碰頭。

U18世界盃棒球賽將於31日開打，備戰U18世界盃棒球賽各國球隊陸續抵台，中華隊今天在新莊棒球場與荷蘭隊交手，荷蘭隊總教練狄柏茵（Eric de Bruin）賽前受訪表示，此次荷蘭隊選材主要是從3大洲評選出球員大名單，最後精選到25名球員交給教練團後，再挑選出正選名單。

狄柏茵表示，今天算是球隊第一次完全到齊，在球員挑選上特別重視守備和投手的能力，如果想要在比賽中拿下勝利，好的守備很重要。

狄柏茵連2屆帶荷蘭隊打U18世界盃棒球賽，他表示今年陣中約有4至5名球員是上屆班底，去年在U18世界盃複賽有跟中華隊交手，當時中華隊3比0拿勝；狄柏茵表示，中華隊有很好的投手和守備，雖然打擊也不錯，但不需要得太多的分數，可以靠好投手和穩固的守備作戰、拿下勝利。

今年中華隊陣中包括邱鑫、林佳緯都是去年U18世界盃班底，但狄柏茵表示，因為兩隊預賽分在不同組，對今年的中華隊還沒有太多了解，但很看好中華隊可以晉級複賽，希望兩隊可以複賽碰頭。

狄柏茵受訪時也會講一些中文如「謝謝」、「你好」、「很好」、「不客氣」，他表示對台灣並不陌生，過去以選手和教練身分都曾來過台灣，加上這次應該是第5次來到台灣比賽。