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中職／桃猿Girls Day主題日 「最美星二代」韓菲開球

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿隊9月2日「Girls Day」主題日，邀請透明系女孩韓菲擔任開球嘉賓。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊9月2日「Girls Day」主題日，邀請透明系女孩韓菲擔任開球嘉賓。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊在9月2日進行單一日的主題趴「Girls Day」，緊接著3日「初音未來」，兩天堪稱「女兒國」升級版，球團今天公布9月2日開球嘉賓，邀請透明系女孩韓菲。

擁有甜美亮麗外型、被網友票選為「最美星二代」的韓菲，憑藉著高顏值及熱愛音樂的初衷，在20歲初試啼聲當歌壇新人，從小開始就喜歡音樂和唱歌，這股對於音樂的熱情，不僅一手包辦整張專輯詞曲創作，當中合聲編寫也都是她獨力完成。

「Girls Day」分享認真的女孩，鼓勵女孩朝夢想前進，將為猿隊主場賽事開球，韓菲表示，「樂天桃猿Girls Day就是展現女孩自信，謝謝球團邀請，自己一直在努力創作，也很喜歡運動，女孩們大家一起來看棒球。」

樂天桃猿 棒球

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