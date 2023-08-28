威廉波特少棒／颳起「少年大谷」旋風 范宸竣不改謙遜本色

桃園龜山國小今年代表台灣今年進軍威廉波特少棒賽，投打展現超齡水準的范宸竣鋒芒畢露。但他謙稱自己不夠強，還有很多要學，背號同為17號的大谷翔平是他堅持「二刀流」的看齊對象。

范宸竣所屬桃園市龜山國小少棒隊代表亞太區，在美國賓州威廉波特拿下世界少棒聯盟（LLB）第76屆世界少棒錦標賽季軍。台灣小將打擊火力凶猛，兩度4局10比0「扣倒」對手；投球也可圈可點，5戰只失3分，更締造半世紀來台灣首次在這項賽事連2場投出無安打比賽。

12歲的范宸竣居功厥偉。他以投手身分出賽4場，戰績2勝1敗，投11.1局飆出26次三振，只有1次四壞保送；先發3場沒有掉分，責失1分出現在中繼，防禦率0.53。

范宸竣打擊同樣耀眼，出賽5場，10打數4安打，打擊率4成，全隊2發全壘打都是他轟出，7分打點居全隊之冠，且曾獲對手敬遠保送。

少棒階段不少選手都是投打雙棲，威廉波特賽場上也有多名「二刀流」球員受矚目。唯獨范宸竣因身披17號戰袍，17日首戰宰制加拿大區代表隊，合力完全比賽，以9球三振3名打者成就罕見的完美一局（immaculate inning），又同場開轟，不僅被譽為「少年大谷」，也成為美國職棒大聯盟球星20日在威廉波特比賽時媒體捕捉焦點。

范宸竣在鎂光燈聚焦下不改謙遜本色，今天賽後接受中央社專訪時談到「少年大谷」稱號時說：「我還有很多要向他學習，我沒有很強。」

范宸竣即將就讀桃園市新明國中，期望繼續朝「二刀流」之路邁進。被問及日後如果必須二擇一，他的選擇會是投球，原因是「可以跟打者對決，很開心」。

台灣今年進軍威廉波特少棒賽，投打展現超齡水準的范宸竣鋒芒畢露。但他謙稱自己不夠強，還有很多要學，背號同為17號的大谷翔平是他堅持「二刀流」的看齊對象。 中央社

全隊14名球員中，范宸竣格外靦腆、內斂，與他在場上每次三振對手幾乎都面無表情、專心面對下一名打者的風格相仿，也有偶像大谷翔平成名後仍致力專心打球的影子。

儘管很多人拿他和大谷翔平相比，美國轉播單位ESPN比較的對象卻是大聯盟兩屆賽揚獎得主迪格隆（Jacob deGrom）。因為范宸竣直球、滑球品質極佳，換算大聯盟球速後與三振功力了得的迪格隆不相上下，無怪乎能宰制同齡打者。

范宸竣談及速球為何如此剛猛時輕描淡寫說：「想把球速丟出來，讓他們打不到。」

至於控球為何這麼精準，他的解釋是「盡量丟到位置」。

在龜山少棒隊總教練李政達口中，范宸竣還是「12歲的小朋友」，穩定性有待加強。他說，范宸竣現階段憑藉優異體能條件，爆發力十足，如能調整心態等細節，未來上國中、高中甚至成棒、職棒應該都會有不錯的發展。

范宸竣小四開始打棒球，啟蒙是舅舅、曾效力中華職棒中信兄弟多年的投手張凱倫。滑球能投得如此出色，除隊上教練指導外，現任球探、球評、基層教練的前旅美投手耿伯軒傳授也功不可沒。

這11天來，范宸竣在世界少棒殿堂展現過人天賦，卻仍留下些許遺憾。因為龜山少棒隊前3戰輕騎過關後，昨天在國際組冠軍賽遭代表加勒比海區的古拉索完封，台灣無緣繼2009年後再次打進世界冠軍賽。

范宸竣昨天中繼登板連被敲2支安打，對方之後觸擊強迫取分，趁台灣小將傳球失誤攻下2分，成為勝負關鍵。

他坦言當時有點緊張，時隔一天投球狀態比較理想，「因為最後一場了，就放開投」。

范宸竣說的「最後一場」不僅是龜山少棒隊本屆賽事最終戰，也是個人少棒生涯最後一役。他今天在對美國西南區代表隊的季軍戰2打數都敲安打，包括一發3分砲，灌進4分打點；掛帥主投4局飆出9次三振，沒有四壞，拿下完封勝，台灣連2年抱回季軍。

范宸竣渴望在威廉波特奪冠，替少棒生涯留下完美回憶，無奈事與願違。回顧這3年，范宸竣說，棒球讓他學到最多的就是勝敗乃兵家常事，不一定每場比賽都可以贏。