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MLB／鴿子不怕死闖投手丘本壘板間觀戰 球評：蘭迪強森呢？

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導

大都會今天以3：2擊敗天使隊一戰，一隻鴿子在第7局直接占據場上特等席，停在投手丘與本壘板之間觀戰，成為此戰的意外插曲。

大谷翔平擔任先發第2棒，4打數沒有安打、吞下2次三振。兩隊2：2的戰局在9局下生變，洛培茲（Reynaldo López）登板面對4人次，1個出局數都沒拿到，因觸身球、安打、四壞球堆成滿壘，歐特嘉（Rafael Ortega）補上再見安打。

意外插曲出現在7局下，天使投手坎寧（Griffin Canning）面對維恩托斯（Mark Vientos）的打席，一隻鴿子就停在投手、打者之間，毫無畏懼地觀賞起這場投打對決，主審上前揮手趕鴿，仍見牠不為所動。花旗球場場務人員上場聯手趕鳥，滿場飛奔，費了好一番工夫才讓牠願意展翅飛走。

轉播單位也開始開起玩笑，「怎麼沒看到蘭迪強森（Randy Johnson）？」「牠該慶幸坎寧是飛球型投手。」「牠可能有先查過Baseball Savant數據網站，才敢站在那裡吧！」

天使 蘭迪強森

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