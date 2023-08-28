中職／徐若熙術後首戰 百K未達陣

味全龍「三振機器」重出江湖，徐若熙術後回歸首戰，未如預期達陣生涯百K，但先發1.2局無失分、最快球速154公里，跨出復出一軍賽場的第一步，他也自信表示，「相信下一場會愈來愈好。」

味全龍隊昨天以2：4不敵富邦悍將隊，3連戰遭到清盤，吞下本季最長4連敗，龍頭寶座也換人做，悍將登頂下半季戰績第一。

龍隊此役由徐若熙相隔674天在一軍出賽，他在去年7月進TJ韌帶置換手術，帶著新鮮韌帶重返投手丘，首局遭遇亂流，一出局後讓連3棒上壘，驚險渡過滿壘危機，最終繳出1.2局無失分，共用28球被敲2安打。

評價此役，總教練葉君璋認為，「他現在還有點亢奮，動作上無法很自然去投球，看得出來進入第2局比較順暢。」

徐若熙在菜鳥年累積98次三振，此戰原被預期將達陣百K，球團也準備K板應援，結果5個出局數都非三振，里程碑留待下一場叩關。至於下一場在何時？葉總說，會在正常休息天數情況下去安排。