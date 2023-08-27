中職／艾士特優質先發領軍兄弟3連勝 獅隊對戰21場狂吞15敗

中信兄弟隊洋投艾士特今天登板先發，生涯首次對決統一獅隊，開賽連續解決9名打者，投7.1局只失1分，優質表現幫助兄弟2：1獲勝，從6月4日至今，對戰10場拿下9勝，幾乎完全吃定獅隊。

艾士特加盟兄弟第3場先發，在台中洲際球場10934名球迷面前亮相，用96球完成7.1局任務，被揮出5支安打，飆出6次三振、未有保送，拿下本季第2勝，獲選單場MVP，兄弟最近3連勝。

獅隊左投江承諺本季第2次出賽，先發4.1局被揮出5支安打，另有6次四死球（1次觸身球），失兩分吞下首敗，戰績1勝1敗。

兄弟2局下展開首波攻勢，1出局後許基宏、陳文杰連續轟出陽春砲，分別是本季第3、第4轟，以2：0領先。

獅隊打線面對艾士特，前3局都是3上3下、吞下4次三振，4局上首名打者陳傑憲揮出二壘打，再靠陳重廷安打攻下1分，接下來連續5局掛零，終場仍以1分之差落敗。