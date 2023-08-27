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中職／3呎線之爭連映2打席 丘總、葉總都來吵

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將、味全龍隊之戰，6局下兩隊教頭在連2打席各自上場爭論，上演罕見畫面。記者侯永全／攝影
富邦悍將、味全龍隊之戰，6局下兩隊教頭在連2打席各自上場爭論，上演罕見畫面。記者侯永全／攝影

下半季成為熱議話題的3呎線，今天在天母棒球場富邦悍將、味全龍隊之戰連續上映兩回合，6局下悍將教頭丘昌榮、龍隊教頭葉君璋在連2打席各自上場爭論，上演罕見畫面。

悍將6局上攻下2分取得2：0領先，引起熱議的畫面緊接著出現在6局下，劉基鴻敲內野安打、瑪仕革斯．俄霸律尼保送，無人出局攻占一、二壘，陳品捷執行短打，點向投手方向，陳冠勳接球後傳一壘，陳品捷被判安全上壘，悍將提出挑戰後維持原判，但丘昌榮上場質疑陳品捷跑在線內，爭執多時後被勸退。

餘溫仍在，下一棒蔣少宏在滿壘的打席打向三壘方向，李宗賢接球後先傳本壘擋下分數，捕手張進德再傳一壘，范國宸未能確實接球，但這回蔣少宏被判妨礙守備出局，輪到龍隊教練團上場開吵。

爭執過後，龍隊最終仍在這局靠暴投、李展毅安打各攻下1分，追成2：2平手。

富邦悍將、味全龍隊之戰，6局下兩隊教頭在連2打席各自上場爭論，上演罕見畫面。記者侯永全／攝影
富邦悍將、味全龍隊之戰，6局下兩隊教頭在連2打席各自上場爭論，上演罕見畫面。記者侯永全／攝影
富邦悍將、味全龍隊之戰，6局下兩隊教頭在連2打席各自上場爭論，上演罕見畫面。記者侯永全／攝影
富邦悍將、味全龍隊之戰，6局下兩隊教頭在連2打席各自上場爭論，上演罕見畫面。記者侯永全／攝影

陳品捷 丘昌榮 蔣少宏

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