中職／低調神紀錄！陳冠偉土投最速百K 逾3個月才被發現

味全龍隊徐若熙今天迎接TJ韌帶置換手術後的首場一軍出賽，「三振機器」再次啟動，他距離生涯百K只差2次三振，有望在今天完成，而他只能挑戰本土第2快，本土最速紀錄早已屬於隊友陳冠偉，3個月前K出歷史新猷，低調到本人、媒體、球迷都沒發現。

陳冠偉今年5月6日對樂天桃猿隊在第8局登板，投1局送出3K，其中面對宋嘉翔的三振是他生涯第100K，共用316打席，百K速度排名史上第3快、本土第1快，前二為賈西（300打席）、李維拉（313打席）。

陳冠偉當時的紀錄並未吸引關注，他本人也沒想過這會是紀錄，直到徐若熙叩關百K前夕，才被注意到是本土最速。

「當時知道是100K，但沒想過是最速。」陳冠偉也是前幾天看到新聞才知道，「想說欸？怎麼會是我？」球種不多，卻能投出高三振率，陳冠偉指出，「球的位置就相對更重要，先搶到好球數領先，比較好配球、比較好攻擊，就放膽去丟想要的位置。」

陳冠偉當時的100K，最大貢獻者來自統一獅隊郭阜林，對戰8打席、7打數，結果是7K、1顆觸身球，而陳冠偉被問到這位對戰打數全是K的對手沒印象，但一講觸身球就想起來，「喔！觸身球我就有印象，因為我很少丟觸身。」

本土最速紀錄是龍將，洋投最速紀錄也是由龍隊締造，就是現任龍隊投手教練的賈西，陳冠偉對他用300打席完成百K直呼：「很厲害、很恐怖，差13打席就差很多了，差好幾局。」