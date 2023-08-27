快訊

強颱蘇拉穿台機率大！東南部首當其衝 熱帶低壓「海葵」恐短時間成颱

中職／低調神紀錄！陳冠偉土投最速百K 逾3個月才被發現

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊陳冠偉。本報資料照片
味全龍隊陳冠偉。本報資料照片

味全龍隊徐若熙今天迎接TJ韌帶置換手術後的首場一軍出賽，「三振機器」再次啟動，他距離生涯百K只差2次三振，有望在今天完成，而他只能挑戰本土第2快，本土最速紀錄早已屬於隊友陳冠偉，3個月前K出歷史新猷，低調到本人、媒體、球迷都沒發現。

陳冠偉今年5月6日對樂天桃猿隊在第8局登板，投1局送出3K，其中面對宋嘉翔的三振是他生涯第100K，共用316打席，百K速度排名史上第3快、本土第1快，前二為賈西（300打席）、李維拉（313打席）。

陳冠偉當時的紀錄並未吸引關注，他本人也沒想過這會是紀錄，直到徐若熙叩關百K前夕，才被注意到是本土最速。

「當時知道是100K，但沒想過是最速。」陳冠偉也是前幾天看到新聞才知道，「想說欸？怎麼會是我？」球種不多，卻能投出高三振率，陳冠偉指出，「球的位置就相對更重要，先搶到好球數領先，比較好配球、比較好攻擊，就放膽去丟想要的位置。」

陳冠偉當時的100K，最大貢獻者來自統一獅隊郭阜林，對戰8打席、7打數，結果是7K、1顆觸身球，而陳冠偉被問到這位對戰打數全是K的對手沒印象，但一講觸身球就想起來，「喔！觸身球我就有印象，因為我很少丟觸身。」

本土最速紀錄是龍將，洋投最速紀錄也是由龍隊締造，就是現任龍隊投手教練的賈西，陳冠偉對他用300打席完成百K直呼：「很厲害、很恐怖，差13打席就差很多了，差好幾局。」

陳冠偉 徐若熙 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／徐若熙回歸嚴禁衝太快 王維中要他超過153請咖啡

日職／起爆劑大王！王柏融連兩打席敲安有2打點

中職／高孝儀9局致勝二壘打 「轉世龍」首度6連勝

中職／徐若熙二軍出賽飆152公里 有望周末升一軍先發

相關新聞

中職／金手套級的配合 王勝偉讚林哲瑄這一滑「高超技術」

富邦悍將隊古早味游擊手王勝偉昨天經歷忙碌的第6局，其中一球與林哲瑄上演13座金手套的配合，王勝偉大讚林哲瑄的反應力，「預...

中職／伍鐸留用機率高 葉總：拓克士可作明年洋投選項

味全龍隊第4號洋投爭奪戰，目前以伍鐸出線機率高，拓克士即便未能搶下1席，也能放在二軍觀察，作為明年洋投選項。

中職／悍將洋投是否淘汰伍茲？看恩力二軍5局投怎樣

831大限前的最後抉擇，富邦悍將隊新洋投恩力預計在二軍再投1場、5局，在他與伍茲之間二擇一，一般預料伍茲被淘汰機率高，總...

中職／低調神紀錄！陳冠偉土投最速百K 逾3個月才被發現

味全龍隊徐若熙今天迎接TJ韌帶置換手術後的首場一軍出賽，「三振機器」再次啟動，他距離生涯百K只差2次三振，有望在今天完成...

威廉波特少棒／桃園龜山獲頒運動精神獎 台灣首度獲獎

桃園市龜山國小今天在威廉波特少棒賽雖不敵古拉索對手，無緣爭冠，但場內外展現運動家風範，獲團隊運動精神獎肯定，為獎項創設1...

中職／猿隊簽定7名選秀新人 邱鑫簽約金500萬元最高

樂天桃猿隊今天宣布，已經和選秀新人全數達成共識，並完成簽約，第一指名外野手邱鑫簽約金500萬元、激勵獎金100萬元，簽下...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦