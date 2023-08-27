快訊

從北到南16縣市大雨特報 台中市大雷雨狂轟

恐怖影像曝！10多噸H鋼樑「頭頂驚悚射出」重砸保時捷

考哪種公務員CP值最高？ 網激推1工作：月休17天、薪水48K起跳

中職／金手套級的配合 王勝偉讚林哲瑄這一滑「高超技術」

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將隊王勝偉昨天第6局相當忙碌。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊王勝偉昨天第6局相當忙碌。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊古早味游擊手王勝偉昨天經歷忙碌的第6局，其中一球與林哲瑄上演13座金手套的配合，王勝偉大讚林哲瑄的反應力，「預防撞到隊友，還能處理到球，這是比較高超的技巧。」

昨天悍將隊以3：2擊敗味全龍隊，龍隊在6局下3個出局數都找上王勝偉，其中瑪仕革斯．俄霸律尼打向中外野，林哲瑄向前準備接球同時，王勝偉也眼睛緊盯著球「倒車」中，就在擦撞前夕，林哲瑄先一步滑下去避免撞上隊友，王勝偉完成接球後看到已在草皮上坐定的林哲瑄，則是趕緊跪地說歹勢，互動相當可愛。

王勝偉還原當下，「我知道是逆風，所以覺得有機會接那顆球，接到之後我也嚇到，哲瑄怎麼在那裡。」他說當下兩人都有喊聲，但彼此都沒聽到，「我看他坐著，很自然和他聊起來，互相說不好意思，反正也3出局了，不用這麼趕著回來。」

王勝偉檢討這一球，認為喊聲還是可以再大聲一點，「不然撞到受傷就比較不好。」超佩服林哲瑄的反應力，「本能反應是會朝球的位置，但他可能餘光有看到我，所以沒有正對球的位置，手套是放在可以撈到的位置，預防撞到隊友，還能處理到球，這是比較高超的技巧，他除了有好的技術以外，還有豐富的經驗。」

忙碌的第6局還包括沒收林智勝的內野安打，今天賽前林智勝就趕來客隊陣營問候，王勝偉笑說：「他說他很久沒有安打了。」至於王勝偉回了什麼？「我說，嗯，我有看到你很盡力跑，給你一個讚。」

王勝偉 林哲瑄 林智勝

延伸閱讀

中職／悍將10分歡迎肯特返一軍 6局好投相隔2個月奪勝

中職／悍將3度「中彈」 李宗賢將照X光、林哲瑄無大礙

中職／手感不如上半季卻打更好 林哲瑄：棒球就是這樣

中職／共享第3寶座8天後 王勝偉第232盜壘將恰總擠到第4

相關新聞

中職／金手套級的配合 王勝偉讚林哲瑄這一滑「高超技術」

富邦悍將隊古早味游擊手王勝偉昨天經歷忙碌的第6局，其中一球與林哲瑄上演13座金手套的配合，王勝偉大讚林哲瑄的反應力，「預...

中職／伍鐸留用機率高 葉總：拓克士可作明年洋投選項

味全龍隊第4號洋投爭奪戰，目前以伍鐸出線機率高，拓克士即便未能搶下1席，也能放在二軍觀察，作為明年洋投選項。

威廉波特少棒／桃園龜山獲頒運動精神獎 台灣首度獲獎

桃園市龜山國小今天在威廉波特少棒賽雖不敵古拉索對手，無緣爭冠，但場內外展現運動家風範，獲團隊運動精神獎肯定，為獎項創設1...

中職／猿隊簽定7名選秀新人 邱鑫簽約金500萬元最高

樂天桃猿隊今天宣布，已經和選秀新人全數達成共識，並完成簽約，第一指名外野手邱鑫簽約金500萬元、激勵獎金100萬元，簽下...

威廉波特少棒賽／中華隊不敵古拉索 將爭奪季軍

美國威廉波特少棒賽國際組冠軍戰今天登場，桃園市龜山國小少棒隊攻勢受阻，全場僅擊出1支安打，終場0比2不敵代表加勒比海區的...

亞洲青少棒賽／甜蜜復仇 中華隊抱回隊史第7冠

中華隊在亞洲青少棒錦標賽上演甜蜜復仇，昨天在冠軍賽面對前一次交手才剛落敗的日本隊，5局上攻下4分大局，終場以6：4贏球，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦