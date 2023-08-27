中職／金手套級的配合 王勝偉讚林哲瑄這一滑「高超技術」

富邦悍將隊古早味游擊手王勝偉昨天經歷忙碌的第6局，其中一球與林哲瑄上演13座金手套的配合，王勝偉大讚林哲瑄的反應力，「預防撞到隊友，還能處理到球，這是比較高超的技巧。」

昨天悍將隊以3：2擊敗味全龍隊，龍隊在6局下3個出局數都找上王勝偉，其中瑪仕革斯．俄霸律尼打向中外野，林哲瑄向前準備接球同時，王勝偉也眼睛緊盯著球「倒車」中，就在擦撞前夕，林哲瑄先一步滑下去避免撞上隊友，王勝偉完成接球後看到已在草皮上坐定的林哲瑄，則是趕緊跪地說歹勢，互動相當可愛。

王勝偉還原當下，「我知道是逆風，所以覺得有機會接那顆球，接到之後我也嚇到，哲瑄怎麼在那裡。」他說當下兩人都有喊聲，但彼此都沒聽到，「我看他坐著，很自然和他聊起來，互相說不好意思，反正也3出局了，不用這麼趕著回來。」

王勝偉檢討這一球，認為喊聲還是可以再大聲一點，「不然撞到受傷就比較不好。」超佩服林哲瑄的反應力，「本能反應是會朝球的位置，但他可能餘光有看到我，所以沒有正對球的位置，手套是放在可以撈到的位置，預防撞到隊友，還能處理到球，這是比較高超的技巧，他除了有好的技術以外，還有豐富的經驗。」

忙碌的第6局還包括沒收林智勝的內野安打，今天賽前林智勝就趕來客隊陣營問候，王勝偉笑說：「他說他很久沒有安打了。」至於王勝偉回了什麼？「我說，嗯，我有看到你很盡力跑，給你一個讚。」