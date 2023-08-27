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威廉波特少棒／桃園龜山獲頒運動精神獎 台灣首度獲獎

中央社／ 威廉波特26日專電
世界少棒聯盟26日公布，桃園市龜山國小少棒隊為第76屆世界少棒錦標賽團隊運動精神獎得主。圖為龜山少棒隊17日賽後與加拿大區代表隊擊掌致意。 中央社
世界少棒聯盟26日公布，桃園市龜山國小少棒隊為第76屆世界少棒錦標賽團隊運動精神獎得主。圖為龜山少棒隊17日賽後與加拿大區代表隊擊掌致意。 中央社

桃園市龜山國小今天在威廉波特少棒賽雖不敵古拉索對手，無緣爭冠，但場內外展現運動家風範，獲團隊運動精神獎肯定，為獎項創設19年來首支獲獎的台灣少棒隊。

龜山少棒隊代表亞太區參加世界少棒聯盟（LLB）在美國賓州威廉波特舉辦的第76屆世界少棒錦標賽，經20支參賽隊伍、志工、媒體和賽會工作人員票選，榮獲以洛許（Jack Losch）為名的團隊運動精神獎（Team Sportsmanship Award）。

LLB總裁兼執行長季納（Stephen Keener）透過新聞稿表示，龜山少棒隊抵達威廉波特以來，對其他所有參賽隊伍、志工和工作人員表現出尊重、正直與感激之意。

季納說：「我們希望他們在場內外展現的運動精神，能對每年參加少棒賽的逾6500支地方球隊帶來鼓舞與提醒作用。」

根據LLB資料，洛許是1947年首屆威廉波特少棒賽冠軍隊中外野手，長大後改打美式足球，1955年大四時入選全美大學明星隊，隔年在職業美式足球聯盟NFL業餘選秀首輪被綠灣包裝工隊選中，成為首位打進職業運動的威廉波特少棒賽參賽者。

洛許2004年在威廉波特逝世，LLB隨後以他為名創設世界少棒錦標賽團隊運動精神獎，每年表彰最能媲美洛許場內外精神的參賽隊伍。

龜山少棒隊是首支雀屏中選的台灣球隊，今天在主球場接受賽會表揚。

總教練李政達17日賽後受訪表示，希望陣中14名球員參賽期間充分享受棒球樂趣。台灣、亞太區選拔過程中觀眾沒那麼多，小將們在威廉波特大批觀眾加油聲中盡情揮灑，在棒球道路上是難忘的回憶。

龜山少棒隊時隔11年重返威廉波特，前3戰都以懸殊比數擊敗對手，26日攻勢受阻，以0比2不敵代表加勒比海區的古拉索帕包少棒隊（Pabao LL），27日將迎戰代表美國西南區的德州尼德維爾少棒隊（Needville LL），爭取中華代表隊連續第2屆季軍。

威廉波特 棒球 運動家

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