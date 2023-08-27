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中職／猿隊簽定7名選秀新人 邱鑫簽約金500萬元最高
樂天桃猿隊今天宣布，已經和選秀新人全數達成共識，並完成簽約，第一指名外野手邱鑫簽約金500萬元、激勵獎金100萬元，簽下二年半合約，未來升上一軍月薪8萬元。
邱鑫現年18歲，出身穀保家商青棒隊，在7月12日年度選秀會首輪第5順位被猿隊挑中。
猿隊在這次選秀會一共挑選7人，另6人身價如下：
第二指名投手林華偉簽下二年半合約，簽約金390萬元、激勵獎金70萬元，一軍月薪8萬元。
第三指名投手賴胤豪簽下二年半合約，簽約金300萬元、激勵獎金60萬元。一軍月薪7萬元。
第四指名投手曾家輝簽下一年半合約，簽約金235萬元、激勵獎金80萬元，一軍月薪8萬元。
第五指名內野手李勛傑簽下二年半合約，簽約金200萬元、激勵獎金70萬元，一軍月薪7萬 元。
第六指名內野手杜禹鋒簽下二年半合約，其簽約金110萬元、激勵獎金40萬元，一軍月薪7萬元。
第七指名投手郭玟毅簽下一年半合約，簽約金75萬元、激勵獎金40萬元，一軍月薪7萬元。
猿隊指出，這7位新人都在進行入團相關程序，邱鑫、李勛傑備戰31日開打的U18世界盃棒球賽，其他球員預計31日向二軍報到，待國家隊賽事結束後，球團將為他們舉辦加盟儀式。
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