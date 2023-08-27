亞洲青少棒賽／甜蜜復仇 中華隊抱回隊史第7冠

中華隊在亞洲青少棒錦標賽上演甜蜜復仇，昨天在冠軍賽面對前一次交手才剛落敗的日本隊，5局上攻下4分大局，終場以6：4贏球，中華隊拿下隊史第7冠，前一次奪冠已是2015年。

本屆亞洲青少棒錦標賽在中國山東進行，由台中市取得組訓權，教練藍文權率隊出征，先在預賽拿下3勝、分組第一晉級複賽，複賽首戰不敵日本隊，憑藉擊敗地主中國大陸隊挺進冠軍賽，再次挑戰日本隊。

兩隊打完前4局戰成1：1，5局上顏鉑勛敲安並推進二壘，宋米家補上超前安打，日本隊在此際接連出現失誤、暴投，延續中華隊攻勢，最終單局攻下4分成為戰局分水嶺。

中華隊由方紹齊先發，在首局先掉1分後回穩，最終投4.1局失2分，杜翊澤接手2.2局失2分，聯手守成這場勝利。

方紹齊獲選本屆賽會最有價值球員，全明星隊有3位中華小將入列，包括一壘手巫宏威、二壘手許定捷、游擊手宋米家。

中華隊前一次在這項賽事奪冠是2015年，近兩屆冠軍都是日本，中華隊這回阻斷日本連霸夢，抱回隊史第7冠，也取得2024年U15世界盃棒球賽亞洲區參賽資格。