亞洲青少棒賽／成功復仇！中華隊擊敗日本 睽違8年拿隊史第7冠
亞洲青少棒賽中華隊冠軍戰成功復仇，與日本隊交手5局上攻勢串聯攻下4分、奠定勝基，兩任投手方紹齊、杜翊澤聯手壓制，中華隊終場以6比4、睽違8年拿下隊史第7冠。
2023年亞洲青少年棒球錦標賽中華隊預賽拿下3勝，以分組第一名晉級複賽，但複賽首戰以5比6不敵日本隊，昨天擊敗地主中國隊，今天冠軍戰再度與日本隊交手，比賽前半段是投手戰，兩隊4局打完1比1僵持不下。
5局上中華隊顏鉑勛率先敲出安打，靠著滾地球上到二壘，宋米家右外野方向安打、幫助球隊超前比數，幸世賢再敲出安打，中華隊靠腳程壓迫日本隊造成守備失誤、再跑回1分，接著再靠著失誤、暴投、接連安打多拿2分、取得5比1領先。
中華隊先發投手方紹齊1局下失掉1分，2局過後越投越穩，直到5局下1人出局後投出保送退場，杜翊澤接手後援，牽制失誤讓日本隊跑者站上三壘，再被敲出滾地球失掉1分，這1分要算在方紹齊身上，杜翊澤2人出局後再被敲出安打、跑者盜上二壘，再因守備失誤失掉1分，但及時回穩、沒有多掉分數。
中華隊7局上再起攻勢，幸世賢靠著不死三振上壘、盜上二壘，陳金豐適時安打，替球隊多添1分保險分，日本隊7局下追回1分，但攻勢沒有延續。方紹齊今天總計投4.1局、杜翊澤後援投2.2局，兩人聯手好投、幫助球隊拿下勝利。
中華隊上一次在亞洲青少棒賽拿下冠軍是2015年，2017年冠軍戰不敵日本隊，2019年冠軍戰再碰上日本隊比賽因雨裁定、中華隊拿下亞軍，今天冠軍戰再碰頭搶勝奪冠，為中華隊史第7冠。
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