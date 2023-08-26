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中職／先發勝等了近1年 郭俊麟：有得投不辛苦

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
富邦悍將隊先發投手郭俊麟5.2局失2分拿下勝投。記者余承翰／攝影
富邦悍將隊先發投手郭俊麟5.2局失2分拿下勝投。記者余承翰／攝影

相隔17天又在一軍先發，富邦悍將隊郭俊麟今晚以5.2局失2分的表現，拿下本季第2勝，也是相隔354天的先發勝，等得有點久，但郭俊麟說：「有得投就不辛苦，辛苦的是沒辦法投球。」

郭俊麟今年球季從中繼出發，近期轉為先發，7月19日雖然投5局拿下勝投，但是中繼身分，8月9日的本季初先發則是5局掉2分吞敗，之後配合球隊密集賽程的投手調度，下二軍輪替，到今天重回一軍先發。

第6局沒投完，悍將教練團決定換下郭俊麟，總教練丘昌榮解釋，考量到郭俊麟今天面對接下來打者瑪仕革斯．俄霸律尼、蔣少宏壓制力不佳，10幾天沒在一軍出賽，球威也有點下滑，「本來就有準備在那個打席換投。」

最終郭俊麟投完5.2局，用球數89球，被敲6支安打，丟掉2分，另有3次三振、2次四壞保送，丘總表示：「今天投得很好，球路有到位，控制力不錯。」

郭俊麟則認為久沒在一軍出賽，感覺不會生疏，雖然這兩場都沒能投完6局，「但至少分數有壓下來，投幾局就算幾局。」至於會被劉基鴻敲出陽春砲，「後來有討論，主要是配球上前一球有miss，2好2壞只能對決，他掌握得好。」

富邦悍將隊先發投手郭俊麟5.2局失2分拿下勝投。記者余承翰／攝影
富邦悍將隊先發投手郭俊麟5.2局失2分拿下勝投。記者余承翰／攝影

郭俊麟 丘昌榮

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