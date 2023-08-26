U18世界盃／澳洲巨投吸睛 總教練吳柏宏點名留意前3棒

U18世界盃棒球賽自辦熱身賽中華隊與澳洲隊交手，澳洲隊中繼左投羅瑟身高198公分很吸睛，但中華隊打者掌握度佳；澳洲隊是台灣開幕戰對手，總教練吳柏宏點名前3棒打者要注意。

U18世界盃棒球賽將於31日開打，中華隊開幕戰對手是澳洲，今天兩隊先在自辦熱身賽交手，澳洲隊先發投手坦納（Alistair Tanner）有球速優勢，中繼左投羅瑟（Lachlan Rosser）登板很吸睛，具有突出的身材優勢。

澳洲隊今天投手、守備上狀況較多，守備出現6次失誤，投手群送出9次四死球保送，中華隊終場以5比2拿勝。

吳柏宏表示，今天澳洲隊派出的投手球速快慢都有，澳洲隊的投手群穩定性起伏較大，羅瑟雖然有身高優勢，但也因為身高比較高、投球姿勢沒有很順暢，中華隊的打者對於他的球都有辦法掌握。

吳柏宏特別提到澳洲隊需要注意前3棒的打者，唐納利（Callum Donnelly）、帕帕雷拉（Nicholas Paparella）腳程快，美職費城人隊簽約好手史畢爾斯（Declan Speirs）攻擊能力不錯，史畢爾斯今天首局就敲出安打，另外選到1次四壞保送。

中華隊今天3任投手聯手，先發投手王彥恩投3局失掉2分非責失分，林維恩中繼3局飆出6次三振無失分，曾偉喆後援1局穩守。

吳柏宏表示，王彥恩今天本來設定投50顆，比賽前半段投的不錯，4局因為球數還沒超過讓他續投，但出現偏多的壞球、投出兩次保送比較不應該。