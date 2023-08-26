U18世界盃／日本隊練習賽 「美白王子」丸田湊斗受關注

日本U18代表隊今天在練習賽以2比4輸給東京都私立駒澤大學，被球迷暱稱為「美白王子」的今年夏季甲子園冠軍隊慶應高校野手丸田湊斗備受關注，今天4打數敲出1支安打。

本屆U18世界盃棒球賽8月31日到9月10日在台北天母、台中洲際棒球場舉行，共計12隊參戰。A組為澳洲、捷克、韓國、墨西哥、波多黎各與中華隊；B組為西班牙、日本、荷蘭、巴拿馬、美國、委內瑞拉。

日媒Sponichi Annex報導，丸田湊斗目前就讀慶應高校高三，今天以一棒打者先發上場，並在5局的第3打席敲出安打。

他在今年舉行的第105屆日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園）與仙台育英高校爭冠時，身為首位打者首局就開轟等表現亮眼，加上帥氣外表在球迷間「人氣沸騰」，個人IG追蹤數也從夏季甲子園的3000人左右，一口氣暴增到超過5萬5000人。

丸田說，不太記得追蹤數是多少，因為成長得太快了；由於明明是棒球選手卻仍維持白皙膚色，因此被球迷暱稱為「美白王子」或「王子」，他說，雖然不喜歡但還是會聽到，所以會試著正面看待。

今天這場練習賽開始時的天氣是多雲，丸田被問到有沒有擦防曬乳時笑說，「有擦」。

丸田不只有外表受到關注，還擁有堅強的打擊實力。他在地方大會打擊率高達6成25，今年夏季甲子園5場比賽打擊率也有4成09，可說是慶應睽違107年再度奪冠的功臣之一。