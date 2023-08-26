U18世界盃／中華隊左投林維恩調整佳 熱身賽3局飆6K

U18世界盃棒球賽中華隊左投林維恩今天熱身賽登板，對澳洲隊中繼3局飆出6次三振無失分；林維恩變速球狀況不錯，是正式賽設定先發人選，總教練吳柏宏認為，林維恩調整近況有利正式賽登板。

U18世界盃棒球賽中華隊此次陣中僅有1名左投林維恩，也是正式賽設定的先發投手之一，中華隊今天自辦熱身賽與澳洲隊交手，林維恩4局下無人出局，一、二壘有人時接手中繼，連抓2個出局數後被敲出長打，失分算在前一任投手身上，馬上回穩、三振化解再失分危機。

林維恩今天中繼投3局被敲出2支安打，投出6次三振、無失分，球隊終場以5比2拿勝；吳柏宏表示，林維恩變化球、直球狀況都不錯，變速球發揮效果，調整慢慢到位，今天投起來感覺不錯，有利於後面正式賽先發。

林維恩表示，集訓前半段調整比較慢，但這段期間感覺越來越好，今天變速球發揮不錯，但有幾顆球位置還是投得不理想，應該可以再好一點，4局下被打出的二壘打是直球被抓到，不算失投球、剛好被打者打到擊球甜蜜點。

林維恩表示，澳洲隊的球風比較美式，打者比較不會用「摸」的，喜歡的球就會全力揮棒，今天的策略就是把球壓低、減少失投球。

林維恩最快球速約可達148公里，今天登板球速約140公里出頭，球速發揮還沒有到最好，他表示，今天大概用8分力投，現在沒有進到正式賽，今天登板把握機會調整測試。