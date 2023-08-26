U18世界盃／熱身賽中華隊勝澳 得點圈打擊率需再提升

U18世界盃棒球賽自辦熱身賽中華隊今天與澳洲交手，中華隊以5比2拿下勝利；總教練吳柏宏表示，打擊上殘壘偏多，得點圈打擊率還要提升，守備會提醒球員再提升專注力。

U18世界盃棒球賽中華隊今天在新莊棒球場與澳洲隊打熱身賽，中華隊1局上靠著邱鑫選到保送、盜上二壘、柯敬賢安打、王念好保送攻佔滿壘，林佳緯內野安打送回團隊第一分。

中華隊2局上靠著澳洲隊守備接連出狀況單局攻下2分，3局上林佳緯靠對方失誤、李勛傑適時安打再拿1分，4局上邱鑫敲出二壘打，柯敬賢安打推進，再靠著滾地球多跑回1分保險分。

中華隊今天先發投手王彥恩前3局僅被敲出1支安打，沒有失掉分數，4局下接連投出2次四壞保送後退場，林維恩接手中繼，2人出局後澳洲隊打者敲出右外野方向界外飛球，中華隊守備失誤讓澳洲隊打者死裡逃生，接著被敲出中外野二壘打、失掉2分。

王彥恩今天總計投3局失掉2分非責失分，林維恩中繼投3局被敲2支安打，投出6次三振無失分，曾偉喆後援投1局無失分，替球隊守住勝利。

中華隊此次外野手安排，讓柯敬賢守中外野，高中階段習慣守中外野的林佳緯，因為臂力和傳球能力佳，放在右外野防線，今天處理右外野界外飛球有些瑕疵，但吳柏宏表示，球員們技術層面上都沒有問題，可能也有受到陽光影響，會再提醒球員專注力提升，但守備調整都有在掌控中。

中華隊今天團隊敲出6支安打，獲得9次四死球保送，吳柏宏表示，球員們都有能力上壘，但得點圈有人的打擊率還需要再提升，今天殘壘蠻多的，也是需要再注意的地方。