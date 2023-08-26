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中職／桃猿洋投淘汰雷法 註冊二軍防禦率破5的由規
樂天桃猿隊洋投生存戰今天確定淘汰一人，雷法遭到除役，新註冊在二軍出賽5場防禦率5.56的日籍投手由規。
雷法昨天才剛出賽，面對統一獅隊先發5局失2分，今天賽前選手異動中就遭到註銷，本季在中職一軍以出賽12場，取得4勝3敗、防禦率3.88結算。
雷法前一場同樣對戰獅隊，投6.1局失10分（責失8分），這一役也拖累他本季對戰數據，5場合計吞下1勝3敗、防禦率4.72，而獅隊已經「保底」季後賽，若以前進季後賽可能碰上的對手為考量，雷法的對戰成績就可能成為劣勢。
由規共在二軍出賽5場，最快球速143公里，最近一場出賽為20日面對中信兄弟隊二軍投5局無失分，今天完成註冊後，最快明天就可升上一軍，但猿隊要到28日才有比賽，在桃園球場面對富邦悍將隊。
淘汰雷法後，猿隊洋投還剩5人，包括豪勁、道博格、霍爾、由規、威能帝，而威能帝21日抵台，尚未出賽。
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